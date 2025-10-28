Mercato PSG : Luis Enrique lâche un indice sur Lucas Beraldo

Mécontent de son temps de jeu, Lucas Beraldo serait ouvert à un départ cet hiver en vue de la Coupe du Monde 2026. Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, s’est exprimé sur la situation de son défenseur central de 21 ans.

Mercato PSG : Lucas Beraldo veut quitter le Paris SG

Arrivé en janvier 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros en provenance du FC Sao Paulo, Lucas Beraldo ne fera pas de vieux os au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le défenseur central manifeste déjà des envies d’ailleurs.

Barré par la concurrence de Marquinhos, Willian Pacho et Ilya Zabarnyi, le jeune international brésilien verrait d’un bon oeil un départ afin d’obtenir plus de temps de jeu avant la prochaine Coupe du Monde. Depuis le début de la saison, Beraldo a disputé seulement 11 rencontres toutes compétitions confondues, des statistiques qui ne satisfont pas le principal concerné, qui souhaite désormais se relancer dans une autre équipe dans la seconde partie de saison.

Cela tombe bien, puisque le média turc Fanatik assure que Galatasaray aimerait récupérer Lucas Beraldo. Toujours selon la même source, les dirigeants du club d’Istanbul aimeraient négocier un prêt avec option d’achat avec leurs homologues parisiens pour le défenseur brésilien, qui ne sera pas forcément retenu par Luis Enrique.

Luis Enrique : « C’est difficile d’être un joueur important au PSG »

Dans l’effectif actuel de Luis Enrique, tous les joueurs n’ont pas le même statut. Il y a les incontournables, et ceux qui trouvent difficilement un temps de jeu conséquent. Lucas Beraldo fait partie de cette dernière catégorie. L’ancien prodige du FC Sao Paulo n’a qu’un rôle de remplaçant dans l’effectif du Paris SG. Une situation que le joueur veut voir changer à la faveur du prochain mercato hivernal.

Outre la convoitise de Galatasaray, le FC Barcelone pourrait également être une option pour Lucas Beraldo pour remplacer Inigo Martinez. De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du match contre le FC Lorient en Ligue 1, Luis Enrique a clairement expliqué que Beraldo devrait patienter avant de prétendre à un statut de titulaire au PSG.

« Si Lucas Beraldo a progressé ? Mais j’espère ça de tous les joueurs. Notre mission en tant qu’entraîneur, c’est d’améliorer l’équipe, mais aussi (les joueurs) individuellement. Beraldo, c’est un joueur que j’aime particulièrement, pour sa capacité à jouer avec le ballon et sa capacité à défendre intelligemment. C’est difficile d’être un joueur important au PSG », a confié le coach du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir comment va se terminer ce feuilleton.