Mercato FC Nantes : Direction l’Angleterre pour Tylel Tati ?

Le jeune défenseur du FC Nantes, Tylel Tati croule sous les offres à quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal. Le président du FCN, Waldemar Kita se frotte les mains.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati affole l’Europe

Tylel Tati attire déjà les géants du continent. Le jeune défenseur central du FC Nantes, devenu titulaire en quelques semaines seulement, ne laisse personne indifférent. Le PSG, séduit par son profil, le suit depuis plusieurs semaines. Mais Paris n’est plus seul sur le coup.

D’après plusieurs sources anglaises, Liverpool, Arsenal et Manchester United ont dépêché des observateurs pour le voir à l’œuvre pendant le mois d’octobre. Le FC Barcelone s’est également positionné. Et selon Defensa Central, le Real Madrid vient d’entrer dans la danse. Le club espagnol tombe sous le charme des performances du jeune homme.

Formé à Champigny-sur-Marne, Tati s’est révélé cette saison après le départ de Nathan Zézé vers l’Arabie Saoudite. Les offres tombent, mais le FC Nantes n’est pas vendeur. Les pensionnaires de la Beaujoire ne veulent pas céder leur joyau en cours de saison. Donc, pas de départ cet hiver. Le PSG, le Real Madrid et les clubs de Premier League ont désormais quelques mois pour le convaincre avant que sa valeur ne s’envole définitivement.

