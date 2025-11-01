Red Star – ASSE : Saint-Etienne redescend déjà sur terre

Quatre jours après sa démonstration face à Pau, l’ASSE a pris une leçon de réalisme à Saint-Ouen. Le Red Star, plus tranchant et discipliné, s’impose logiquement face à des Verts apathiques, coupables d’erreurs défensives rédhibitoires.

Red Star – ASSE : Un début cauchemardesque pour Saint-Etienne

Il n’aura fallu que trente-quatre secondes pour doucher les ambitions stéphanoises. Sur un ballon sans danger, Ferreira se troue et laisse Durand filer seul. L’attaquant audonien ne tremble pas : frappe enroulée du droit, petit filet opposé, 1-0. Cueillis à froid, les hommes d’Eirik Horneland ont semblé sonnés.

Malgré une tentative de réaction, notamment sur un corner de Tardieu repris par Ferreira (14e), les Verts manquent cruellement de précision. En face, le Red Star se montre compact, rigoureux, et joue chaque transition avec justesse. L’absence des supporters stéphanois, interdits de déplacement, rend l’atmosphère encore plus pesante pour des visiteurs sans repères.

Durand punit deux fois une défense en perdition

À la demi-heure, la punition se répète. Sylla déborde aisément Nadé sur son aile et centre fort devant le but. Au second poteau, Durand surgit à nouveau et conclut du plat du pied. Deux tirs cadrés, deux buts. Chirurgical. Le Red Star déroule pendant qu’une ASSE amorphe peine à trouver un souffle collectif.

Ni Khaoui ni Cardona ne parviennent à dynamiter la défense francilienne. Les Verts rejoignent les vestiaires menés 2-0, logiquement, impuissants face à une équipe audonienne en pleine confiance.

Davitashvili réveille l’espoir, trop tard

Au retour des vestiaires, les Stéphanois haussent enfin le ton. Larsonneur évite le naufrage en repoussant un penalty, avant que Davitashvili ne ravive brièvement la flamme à la 71e minute. Son coup franc malin au ras du sol surprend Poussin, 2-1. Mais le sursaut reste sans lendemain. Le Red Star gère, défend avec discipline et fait parler sa rigueur jusqu’au bout.

L’ASSE, plombée par ses errances défensives et son manque d’inspiration, s’incline logiquement. Une défaite qui ramène les Verts sur terre, eux qui pensaient avoir trouvé la bonne carburation. Saint-Étienne devra vite corriger le tir avant la prochaine journée. Car dans ce championnat impitoyable, les rêves de remontée ne pardonnent pas les réveils tardifs.

