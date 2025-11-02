Red Star – ASSE : Le terrible constat de Horneland après la défaite

Eirik Horneland semble à bout. Après la claque reçue face au Red Star (2-1), l’ASSE retombe lourdement dans ses travers. Une rechute qui n’a pas échappé au Norvégien, lucide et amer au moment d’analyser la prestation de ses hommes.

Red Star – ASSE : Les Verts, incapables d’enchaîner

Trois jours seulement après leur démonstration contre Pau (6-0), les Stéphanois ont livré un tout autre visage à Bauer. Dominés dans l’engagement et brouillons dans les transmissions, ils ont cédé logiquement face à un Red Star plus inspiré et plus constant. « Le problème que l’on rencontre, c’est de trouver la stabilité. On fait un pas en avant pour ensuite reculer de deux », a confié Eirik Horneland, visiblement frustré, dans des propos relayés par envertetcontretous.fr.

Un aveu d’impuissance qui résume à lui seul la saison en dents de scie des Verts. Le technicien norvégien, arrivé pour remettre de l’ordre, peine à trouver la bonne formule. Malgré des séquences prometteuses, son équipe reste friable défensivement et inconstante dans l’effort. « On n’a pas réussi à créer la machine à gagner que nous devrions être. On n’est pas à la hauteur de nos attentes », a-t-il ajouté, lucide.

Et le constat est implacable : « Depuis mon arrivée, on a marqué 55 buts mais on en a encaissé 62. On cherche les clés pour s’améliorer défensivement. » Entre désillusions et frustrations, Horneland appelle désormais ses hommes à réagir vite, sous peine de voir la saison basculer dans l’anonymat.

