Stade Rennais Mercato : Habib Beye déjà condamné au SRFC ?

Conservé à son poste malgré le match nul contre le Toulouse FC mercredi soir, Habib Beye parviendra-t-il à rester en place jusqu’à la fin de la saison ? Pour beaucoup d’observateurs, le sort est déjà scellé pour l’entraîneur sénégalais du côté du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Habib Beye maintenu au SRFC pour cette raison

Fortement pressenti sur le départ, Habib Beye a finalement été maintenu en poste après le match nul à Toulouse en Ligue 1 dans la semaine. Face au RC Strasbourg ce dimanche, l’ancien coach du Red Stade pourrait de nouveau être poussé vers la sortie en cas de mauvais résultat.

La situation est plus que critique pour lui même si le SRFC n’a pour le moment pas encore de remplaçant sous la main. En effet, selon les informations de Ouest France, Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, n’a pas mis fin au contrat de Beye, car il n’aurait encore aucun entraîneur sous la main prêt à prendre la relève.

À voir

PSG – OGC Nice : Les compositions officielles dévoilées !

Lisez aussi : Stade Rennais : Habib Beye secoue le vestiaire, Fofana et Blas visés

Le média précise notamment : « Habib Beye, stop ou encore, ou stop, ou encore, oui et après ? La vérité, aussi, est que le Stade Rennais n’a pas en l’état de remplaçant idéal sous la main. Et si l’on se fie à l’impression dégagée par le coach face aux médias, lui-même semble de moins en moins se soucier de son sort.

Parce qu’il a déjà compris que la messe était dite, dimanche soir ou plus tard, lui qui avait cru comprendre avec ses adjoints qu’elle l’était déjà lundi dernier, avant que tout là-haut, ordre puis contre-ordre ne soient donnés ? » À Rennes, le flou est donc total pour préparer les prochaines échéances, mais le sort de Habib Beye semble d’ores et déjà scellé en Bretagne.

« Habib Beye est lâché par l’ensemble des joueurs »

Nommé en janvier 2025, Habib Beye ne devrait pas s’éterniser sur le banc du Stade Rennais. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le tacticien de 48 ans ne devrait pas terminer la saison sur le banc du SRFC. D’après les dernières indiscrétions livrées par Mohamed Toubache-Ter, l’entraîneur rennais est lâché par tout son vestiaire.

À voir

Mercato OGC Nice : C’est terminé, un cadre s’en va cet hiver

« Habib Beye est lâché, je le dis de manière très franche et très cash, par l’ensemble de ses joueurs. Il ne vaut mieux pas qu’un joueur ose dire le contraire, sinon je vais me mettre à parler de Brice Samba, d’Alidu Seidu, de Seko Fofana, du jeune Cissé qui ne peut plus supporter son coach. Habib Beye a une chance extraordinaire, c’est qu’au Stade Rennais il y a un groupe plutôt irréprochable et les joueurs ne veulent passer pour des bouffons.

Ils ont l’envie de gagner et c’est une chance qu’a l’entraîneur. Mais je le répète, il n’a plus le soutien de ses joueurs, des jeunes, des cadres. La sortie de Samba qui dit qu’il soutient son coach est hallucinante. En off, les joueurs considèrent que leur entraîneur est un menteur, ils l’ont surnommé le caméléon », a notamment confié l’Insider sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, en interne, les salariés du Stade Rennais ne supporteraient plus eux aussi Habib Beye. Si un autre coach donne son accord, le Stade Rennais pourrait donc rapidement se séparer de l’ancien défenseur marseillais.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Stade Rennais : Habib Beye obtient deux soutiens de poids !

À voir

Mercato : 350M€ du PSG, le Barça prêt à craquer pour Yamal ?

Stade Rennais : Habib Beye tranche deux dossiers chauds !

Stade Rennais : Habib Beye fait de grosses révélations !