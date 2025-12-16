Mercato OM : Hojbjerg vers un départ surprise en Serie A

L’intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg ne faiblit pas. Les recruteurs turinois se préparent même à lancer l’assaut pour le milieu de terrain de l’OM.

Mercato : L’OM en alerte, la Juventus revient en force pour Hojbjerg

Il est sans conteste un élément central à l’Olympique de Marseille. Arrivé en juillet 2024, Pierre-Emile Hojbjerg est vite devenu un pilier de l’entrejeu phocéen. Son leadership et son volume de jeu (20 matchs disputées) cette saison font de lui un véritable vice-capitaine de l’OM.

Son importance est reconnue par l’ensemble du club, mais aussi au-delà des frontières nationales. La Juventus Turin insiste particulièrement pour s’attacher ses services. La Gazzetta Dello Sport le confirme, Damien Comolli est en première ligne pour son transfert. Le directeur général de la Vieille Dame est déterminé à finaliser cette opération.

À voir

ASSE : De nouveaux indices sur le mercato de Saint-Etienne

Lire aussi : Mercato : L’OM répond sèchement à la Juventus pour Hojbjerg

La puissance de frappe de la Juventus, combinée à l’attractivité de la Serie A italienne, pourrait séduire Pierre-Emile Hojbjerg cet hiver. Sachant que l’intérêt des Bianconeri pour le milieu de 30 ans ne date pas d’aujourd’hui. La Juve l’avait déjà approché lorsqu’il évoluait encore à Tottenham.

La position ferme de l’Olympique de Marseille

Ce contact serait jusqu’ici maintenu, facilitant sans doute les discussions en interne. Mais le principal obstacle à cette transaction réside dans la position ferme de l’OM. Roberto De Zerbi a fait de Pierre-Emile Hojbjerg un pion indispensable à son système de jeu.

Pour l’entraîneur de Marseille, un tel départ serait donc préjudiciable pour la suite de la saison. Sa position est claire : Hojbjerg devrait rester. L’issue du dossier dépendra à présent des arguments que la Juventus proposera pour faire craquer l’OM et son technicien italien.

Lire la suite sur Pierre-Emile Hojbjerg

Mercato OM : Une offre pour Hojbjerg crée la polémique !

À voir

PSG : Luis Enrique prépare un sale tour à Flamengo

Mercato : Grosse frayeur à l’OM, Hojbjerg vers la Turquie ?

OM : Pierre-Emile Højbjerg, un leader discret mais efficace