Mercato ASSE : Maubleu lâche un gros indice sur son avenir

En fin de contrat à l’ASSE en juin, Brice Maubleu ne cache pas son souhait de poursuivre l’aventure à Saint-Etienne. Il évoque des discussions.

ASSE : Maubleu félicité par Montanier après Grenoble

Titulaire lors de Grenoble Foot – ASSE (0-0), samedi au stade des Alpes, Brice Maubleu a sorti le grand jeu contre son ancien club. Il a permis aux Stéphanois de repartir avec le point du match nul, en réalisant des arrêts décisifs.

Ayant remplacé Gautier Larsonneur, blessé à la cuisse, le gardien de but numéro 2 a confirmé tout le bien que Philippe Montanier disait de lui, sur son expérience, son professionnalisme et son état d’esprit irréprochable.

« C’est un bon point pris, car si on regarde les zones de vérité, c’est Brice Maubleu qui a réalisé les deux, trois arrêts importants », a souligné le nouvel l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, pour féliciter le portier de 36 ans.

Le portier confirme des discussions avec Saint-Etienne, mais…

En marge de sa performance contre les GF38, Brice Maubleu a répondu à la question sur son avenir. Il confirme des contacts avec la Direction stéphanoise et rien de plus. « On a des discussions avec l’ASSE, mais rien de concret. On ne m’a pas proposé de contrat », a-t-il fait savoir, dans des propos rapportés par Le Dauphiné Libéré.

Brice Maubleu rêve de jouer avec l’ASSE en Ligue 1

À trois mois de la fin de son contrat, le natif de Saint-Martin-d’Hères (près de Grenoble) souhaite prolonger son aventure dans le Forez, surtout si les Verts valident leur retour en Ligue 1. « Si on remonte, j’aimerais vivre d’autres émotions fortes avec les Verts. L’AS Saint-Étienne, c’est un club à part », a-t-il déclaré.

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En effet, Brice Maubleu n’a pas l’intention de raccrocher les crampons à 36 ans. Il se projette déjà vers la saison prochaine.

« Je me sens super bien physiquement, mentalement. J’ai envie de continuer à jouer en professionnel », a-t-il indiqué.

L’expérimenté gardien veut continuer à évoluer au haut niveau. Cependant, il n’est pas la priorité de Kilmer Sports Ventures, le groupe propriétaire de l’ASSE, pour l’instant.

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