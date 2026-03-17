Chelsea-PSG : Pedro annonce une remontada, Dembélé le calme

À Londres, le PSG joue gros ce soir contre Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Après Joao Pedro, qui croit en une remontada des Blues, Ousmane Dembélé s’est lui aussi exprimé sur ce choc à venir.

Chelsea – PSG : Joao Pedro annonce le scénario du Mondial des Clubs

Après sa brillante victoire au Parc des Princes il y a une semaine, le PSG pourra profiter d’un avantage de trois buts ce mardi soir à Stamford Bridge, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea. L’équipe de Luis Enrique devra néanmoins se méfier d’un Chelsea qui n’a plus grand-chose à perdre et qui possède les arguments nécessaires pour croire en une remontada.

Les hommes de Liam Rosenior savent que la mission s’annonce périlleuse, mais Joao Pedro reste conscient que les Blues peuvent livrer une belle copie face aux Champions d’Europe en titre, à l’image de la finale de la Coupe du Monde des Clubs, aux États-Unis, l’été passé.

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« Nous devons marquer 3 buts comme lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, et nous pensons être capables de le faire. (…) C’était une semaine compliquée pour nous avec ces deux défaites face au PSG et Newcastle, mais on connait nos forces. En Coupe du monde des clubs, on a battu le PSG (3-0). On croit au super match », a déclaré l’attaquant brésilien de 24 ans en conférence de presse. Sauf que la même détermination anime également les hommes de Luis Enrique, dont Ousmane Dembélé.

Dembélé : « Le Football, c’est une histoire de confiance »

Le Paris Saint-Germain disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison ce mardi soir sur la pelouse de Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. S’il y a bien un joueur capable de faire la différence contre le PSG, c’est l’avant-centre brésilien, Joao Pedro. Mais en face, Ousmane Dembélé est tout aussi déterminé à terminer le job en terres anglaises.

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Face à la presse ce lundi du côté de Stamford Bridge, le Ballon d’Or a évoqué la confiance retrouvée de l’équipe parisienne, qui a bénéficié d’une semaine complète sans match pour soigner ses joueurs blessés et peaufiner son plan pour tenter de faire tomber Chelsea.

« Dans le football, c’est une histoire de confiance. On a fait un très bon match à l’aller, même si Chelsea est une très bonne équipe. Ils sont toujours revenus au score, mais on est resté concentré et le but du 4-2 a fait du bien, et après on a pu en mettre un autre. Il faut rester concentré parce que ce n’est pas encore fini », a rappelé Ousmane Dembélé.

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