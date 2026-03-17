OL : Des retours contre le Celta Vigo se confirment à Lyon

Les nouvelles sont bonnes pour l’OL, qui devrait récupérer quelques joueurs, de retour de blessure, pour le match décisif contre le Celta Vigo, jeudi.

L’OL souffre des nombreuses blessures

L’OL est privé de plusieurs joueurs majeurs depuis quelques semaines. Outre Malick Fofana et Ernest Nuamah, des blessés de longue date, Paulo Fonseca a été contraint de se passer des services du buteur Pavel Sulc, du meneur de jeu Afonso Moreira, du défenseur Ruben Kluivert et dernièrement du taulier Ainsley Maitland-Niles. En plus de Rémi Himbert, blessé gravement à la cheville, jeudi dernier, et indisponible entre 6 et 8 semaines.

Fonseca annone des retours contre le Celta Vigo à Lyon

Mais à l’issue du match aller contre le Celta à Vigo, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait annoncé des retours pour le match retour, au Groupama Stadium. « Je m’attends à ce qu’on puisse compter sur Afonso Moreira et Pavel Sulc. Peut-être que ce n’est pas pour commencer le match. Mais avoir des joueurs comme Afonso et Pavel comme solution, avec aussi Malick Fofana […] », avait-il laissé entendre en conférence de presse.

L’OL récupère Afonso Moreira et Malick Fofana

En effet, Moreira et Fofana ont repris l’entraînement collectif, mais ils étaient trop court physiquement pour rejouer la semaine dernière. Le polyvalent milieu offensif portugais et l’ailier belge devraient donc être aptes pour affronter le club galicien, comme annoncé. D’ailleurs, le club rhodanien a diffusé plusieurs vidéos montrant les deux joueurs, affûtés, à l’entraînement dans le groupe.

Pavel Sulc reprend l’entraînement, mais en individuel

L’autre bonne nouvelle pour l’OL, c’est le retour de Pavel Sulc sur la pelouse. Il était à l’entraînement, lundi, mais en individuel selon Olympique-et-Lyonnais. Touché aux ischio-jambiers à Strasbourg, le 22 février, l’attaquant tchèque se rapproche du retour.

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Sera-t-il prêt pour affronter le Celta en coupe d’Europe, jeudi soir ? La réponse officielle est attendue, mercredi, lors de la conférence de presse d’avant-match de Paulo Fonseca.

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