Mercato: Vers un deal totalement fou entre l’OM et la Juve ?

Selon la presse italienne du jour, l’OM et la Juventus Turin pourraient négocier un deal totalement fou lors du mercato estival qui s’annonce à grand pas. Explications.

Mercato : La Juve attaque l’Atlético pour une star de l’OM

Artisan offensif majeur de l’OM depuis son arrivée à l’été 2024, Mason Greenwood pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Pressenti à l’Atlético Madrid, qui serait prêt à casser sa tirelire pour s’offrir ses services, l’attaquant de 24 ans serait désormais sur les tablettes de la Juventus Turin, selon les informations relayées par la Gazzetta dello Sport.

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Actuellement meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 réalisations, l’ancien joueur de Manchester United continue de faire des étincelles à l’Olympique de Marseille, mais pourrait être en train de vivre ses derniers mois sur la Canebière. Le média italien assure que la Vieille Dame veut s’offrir un lifting l’été prochain, et Mason Greenwood est perçu comme un élément capable d’apporter un vrai plus dans le secteur offensif.

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Mais l’OM ne compte pas brader son joyau anglais et réclamerait un prix minumum de 50 millions d’euros pour le laisser partir. Intéressé par Jonathan David et Edon Zhegrova, le club olympien pourrait essayer de trouver un terrain d’entente avec la Juve dans un deal qui arrange tout le monde. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter l’opération.

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L’OM envisagerait sérieusement le recrutement d’Edon Zhegrova, un ailier offensif déjà suivi cet été et qui pourrait désormais constituer une cible pour redynamiser son attaque. Les prochaines semaines seront décisives, mais une chose est sûre : la Juventus et Medhi Benatia pourraient retourner à la table des négociations cet été.

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