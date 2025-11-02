Grande nouvelle au PSG avant la réception du Bayern Munich !

Mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des Champions. Et visiblement, Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, pourrait disposer de toutes ses forces vives du moment.

PSG : Ousmane Dembélé dans le groupe contre le Bayern ?

Aligné pour le dernier quart d’heure face à l’OGC Nice, Ousmane Dembélé poursuit une remontée progressive après sa lésion contractée avec l’équipe de France en septembre passé. En conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs appelé à la prudence, rappelant qu’il fallait « rester calme » et écouter les sensations de l’attaquant de 28 ans. Mais la fin de match a semé la panique au sein des supporters du PSG.

En effet, sur des images diffusées par Ligue 1+, Dembélé a confié à ses coéquipiers avoir « mal à l’ischio »… puis « trop mal ». Une séquence qui laisse craindre une rechute, à quelques jours d’un choc de Ligue des Champions contre l’intouchable leader du championnat allemand, le Bayern Munich. Mais il semble finalement qu’il y a eu plus de peur que de mal.

D’après les dernières informations du journal L’Équipe, le Ballon d’Or 2025 s’est entraîné normalement ce dimanche lors du décrassage au Campus PSG, à deux jours du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions face au Bayern Munich.

« Gêné à la cuisse droite depuis le match à Lorient (1-1), et de nouveau après la réception de Nice samedi (1-0), Ousmane Dembélé a participé à la séance d’entraînement, ce dimanche matin au Campus PSG », explique le quotidien sportif. Luis Enrique et le staff parisien restent toutefois vigilants.

En effet, une gestion prudente est envisagée et le Champion du Monde 2018 pourrait même débuter sur le banc mardi soir afin d’éviter tout risque avant une série de rendez-vous cruciaux. « Le staff technique et médical du club ne prendra aucun risque avec l’international français », conclut la publication francilienne.

