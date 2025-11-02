Mercato ASSE : Une opération d’envergure dans les tuyaux !

Avoir dépensé 50M€ en un an et demi, l’ASSE pourrait être tentée de renflouer un peu ses caisses lors du prochain mercato hivernal. Surtout que plusieurs clubs de Ligue 1 toqueraient déjà devant les bureaux de Kilmer Sports pour un joueur qui pourrait rapporter un joli chèque.

Mercato : Un attaquant de l’ASSE affole la Ligue 1

Après un été mouvementé, l’AS Saint-Étienne s’apprête à être à nouveau attaqué de toute part pour l’un des protégés d’Eirik Horneland. Avec leur attaquant Lucas Stassin, les dirigeants de l’ASSE ont fort à faire. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 12 matches de Ligue 2 cette saison, l’avant-centre de 20 ans fait rêver plusieurs clubs plus ambitieux sur le marché français et étranger.

D’après les dernières informations livrées par Média Foot, la bataille s’annonce déjà rude entre le LOSC, l’OGC Nice et le Paris FC pour l’international belge de l’ASSE en vue du mercato estival. Après sa tentative de l’été passé, le club parisien serait prêt à revenir à la charge pour recruter le numéro 9 des Verts en janvier 2026. Avec de gros moyens financiers, le Paris FC pourrait se montrer plus généreux avec les Stéphanois pour boucler cette opération.

« Après la Bundesliga (Stuttgart et Leipzig), c’est au tour de la Ligue 1 de s’organiser pour permettre à Lucas Stassin de rester en France. Selon nos sources, trois clubs français ont avancé leurs pions de manière significative ces derniers jours. Il s’agit du Paris FC, de l’OGC Nice et du LOSC. Chacun de ces trois clubs tente de convaincre le Belge de venir », assure le site sportif. Arrivé en août 2024 contre une enveloppe de 10 millions d’euros, l’ancien joueur de Westerlo pourrait rapporter le double à l’ASSE. Mais Sainté n’aurait pas encore changé d’avis concernant Stassin.

Lucas Stassin bloqué encore cet hiver par l’ASSE ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Stassin est évalué à 16 millions d’euros sur Transfermarkt, mais la direction de l’AS Saint-Étienne ne serait toujours pas vendeuse, sauf en cas d’offre importante. « De son côté, l’ASSE n’a pas changé de position et ne vendra qu’en cas d’offre XXL », précise Média Foot, qui indique que Lucas Stassin ne partira pas à moins de 25 millions d’euros.

Désireux de disputer la prochaine Coupe du Monde 2026, le buteur belge ne dira pas forcément non pour un transfert dans un club plus huppé, histoire de se faire voir davantage par le sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia. Reste donc à voir comment va se terminer ce dossier cet hiver.

