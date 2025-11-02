Mercato OM : Benatia prépare un énorme coup surprise

L’OM ne restera pas inactif lors du prochain mercato d’hiver. Tandis que la saison peine à décoller véritablement, Mehdi Benatia, le directeur sportif, travaille en coulisses sur un dossier brûlant : l’arrivée possible du prodige marocain Ismaël Saibari.

Mercato OM : Marseille en quête d’un nouveau souffle au milieu

L’Olympique de Marseille manque de créativité, et Roberto De Zerbi le sait mieux que quiconque. Face à Angers (2-2), puis contre Auxerre, le constat fut le même. Vermeeren et Angel Gomes ont manqué d’impact, ce qui freine les transitions offensives. L’Italien rêve d’un joueur capable de casser les lignes, de prendre des risques balle au pied. Et Mehdi Benatia semble lui avoir trouvé le profil idéal.

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas n’a pas mis longtemps à repérer son compatriote Ismaël Saibari, véritable dynamiteur du PSV Eindhoven. Âgé de 24 ans, le milieu offensif allie puissance, vision et justesse technique, un cocktail qui manque cruellement au cœur du jeu marseillais.

Saibari, la pépite qui affole l’Europe

Cette saison, Ismaël Saibari marche sur l’eau. Dix buts toutes compétitions confondues, un triplé face au Feyenoord (3-2) et une régularité qui impressionne jusqu’aux recruteurs les plus sceptiques. Son influence dans le jeu du PSV en fait aujourd’hui l’un des milieux les plus convoités d’Europe. Outre Marseille, plusieurs clubs se sont déjà positionnés : le FC Séville, le Betis, Brighton, Brentford, voire l’Atalanta et Villarreal, où Marcelino rêve de le retrouver.

Mais Benatia, fort de ses connexions et de son prestige, compte bien tenter le tout pour le tout. Le PSV, où Saibari est sous contrat jusqu’en 2029, n’entend pas le brader : sa valeur est estimée à 27 millions d’euros. Un montant conséquent, certes, mais pas impossible pour un club en quête d’un nouveau visage, d’une âme. Et à Marseille, on sait qu’un seul joueur peut parfois rallumer tout le Vélodrome.

