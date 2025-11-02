Crise à l’ASSE ? Tardieu jette un froid sur Horneland

Cette sortie de Florian Tardieu ne restera pas sans échos à l’ASSE. Après une victoire éclatante contre Pau, Saint-Étienne est retombée dans ses travers à Bauer face au Red Star (2-1). Et au-delà du revers, les propos du milieu de terrain ont fait l’effet d’une bombe dans un vestiaire déjà sous tension.

ASSE : Une rechute inquiétante à Bauer pour les Verts

Les Verts avaient pourtant démarré avec ambition. Mais dès la 34e seconde, le cauchemar s’est invité : Ferreira se troue et Durand crucifie Larsonneur. Cueillis à froid, les hommes d’Horneland ont couru après le score sans jamais vraiment donner l’impression de pouvoir renverser la vapeur. Le Red Star, réaliste et discipliné, a puni chaque erreur stéphanoise.

À la 31e minute, Durand s’offre un doublé après un débordement de Sylla sur un Annan dépassé. Zuriko Davitashvili a bien redonné un peu d’espoir sur coup franc (71e), mais le mal était fait. Le réalisme et la rigueur, deux qualités toujours absentes des bagages verts, ont encore coûté cher.

Les latéraux, éternelle plaie de Saint-Etienne

Le problème est connu, identifié, répété, mais jamais réglé. Ferreira et Annan ont souffert, comme souvent, dans leurs couloirs. Les adversaires, eux, ont bien compris où appuyer. À ce niveau, la moindre erreur défensive se transforme en punition. Horneland, qui a pourtant tenté de stabiliser sa défense, voit encore son équipe plier là où elle devait progresser. Et ce n’est pas faute de volonté : le coach norvégien demande rigueur et équilibre, mais ses joueurs semblent à bout de souffle, parfois même désorientés par des consignes trop complexes.

Tardieu lâche une phrase qui glace

C’est là que le bât blesse. Après la rencontre, Florian Tardieu a lâché une déclaration qui en dit long sur le malaise latent. “Les équipes travaillent sur nous. Elles ont des vidéos, etc. C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. On l’a vu contre Le Mans, aujourd’hui pareil. Ça nous fait courir. Après, ce sont les consignes, donc on les écoute”, a-t-il balancé.

Des mots lourds de sens. Derrière le respect apparent, on devine un désaccord tactique, voire une lassitude. Quand un cadre commence à douter publiquement du projet, c’est rarement bon signe.

Horneland sous pression

Le Norvégien, déjà critiqué après la déroute d’Annecy, voit la confiance de son vestiaire s’effriter. Le succès contre Pau semblait annoncer un renouveau, mais la rechute face au Red Star relance toutes les inquiétudes. Saint-Étienne reste une équipe capable de beaux sursauts, mais fragile mentalement. Pour espérer la montée, il faudra bien plus qu’un bon match par-ci par-là. La réaction est attendue, dès la prochaine journée à Troyes. Et cette fois, plus d’excuses : le Forez veut des actes, pas des discours.

