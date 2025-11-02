Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes après Strasbourg

Le Stade Rennais a retrouvé des couleurs, et Habib Beye aussi. Après une semaine agitée en coulisses, marquée par des rumeurs de licenciement, le technicien sénégalais a répondu de la plus belle des manières : un succès éclatant 4-1 face à Strasbourg, et une conférence de presse tout en franchise.

Stade Rennais : Une semaine folle au SRFC

Tout allait très vite, trop vite même. Lundi, l’avenir d’Habib Beye semblait scellé. Plusieurs médias, dont Foot Mercato, annonçaient son départ imminent. Les dirigeants bretons, après discussions, ont finalement choisi la continuité, en lui laissant les clés du groupe pour le déplacement à Toulouse (2-2). Trois jours plus tard, c’est une toute autre ambiance au Roazhon Park. Sous tension, les Rouge et Noir ont livré une prestation d’une intensité rare.

Quatre buts, du jeu et une âme retrouvée. De quoi inverser la dynamique et offrir à Beye une victoire aussi symbolique que salvatrice. Le coach n’a d’ailleurs pas manqué de saluer ses troupes. « S’il y a des personnes à féliciter aujourd’hui, ce sont les joueurs », a-t-il déclaré. « Le contexte est aussi difficile ce soir qu’il ne l’était il y a deux jours ou une semaine. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont bâti quelque chose à Toulouse. »

Habib Beye, un entraîneur revanchard et lucide

L’ancien consultant de Canal+ n’a jamais fui les micros. Fidèle à son franc-parler, il a tenu à rendre hommage à son staff, visiblement touché par les événements récents. « Elle me fait un bien fou pour mon staff. Quand ce genre de choses arrivent, il y a d’autres gens que le coach qui sont touchés. Ils n’ont pas le même statut. J’étais très content pour eux », a-t-il confié avant d’ajouter, non sans ironie.

« Certains pensaient que ce serait mon dernier match (rires). Je suis très content aussi pour la famille Pinault. Ce sont des moments où ils nous apportent beaucoup de soutien. C’est une belle victoire pour tout le club », a-t-il indiqué. Prochain test, vendredi prochain sur la pelouse du Paris FC, pour confirmer ce renouveau.

