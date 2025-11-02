Stade Rennais : Beye s’exécute, Fofana et Blas de retour !

Comme annoncé par la presse tôt ce dimanche matin, Habib Beye a répondu à la pression interne en intégrant Seko Fofana et Ludovic Blas dans le groupe du Stade Rennais pour la réception du RC Strasbourg.

Stade Rennais : Habib Beye réintègre déjà Fofana et Blas

Ce dimanche après-midi, au Roazhon Park, le Stade Rennais accueille le Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette affiche face aux Alsaciens, Habib Beye, l’entraîneur du club breton, a fait appel à un groupe de vingt-et-un joueurs. Le technicien sénégalais avait décidé de se passer de Seko Fofana et Ludovic Blas pour le match à Toulouse.

Mais l’ancien défenseur de l’OM a changé d’avis pour la réception de Strasbourg. Le journal L’Équipe annonçait déjà ce matin que, sauf énième retournement de situation, Seko Fofana et Ludovic Blas devraient être réintégrés dans le groupe du Stade Rennais pour le match contre les hommes de Liam Rosenior. Une décision qui intervient au lendemain des révélations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter qui assure qu’entre Beye et le vestiaire rennais, le divorce est désormais consommé.

Toutefois, compte tenu de la situation sportive du club, l’heure n’est plus vraiment aux états d’âme et l’entraîneur du club breton n’a pas vraiment d’autre choix que de compter sur la totalité de son groupe pour tenter de battre une formation alsacienne déterminée à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Ludovic Blas et Seko Fofana sont donc de retour avec leurs coéquipiers pour tenter de redresser la barre. En revanche, Alidu Seidu est malade et donc absent du groupe.

Les 21 Rennais pour affronter Strasbourg

Gardiens : Belazzoug, Samba, Silistrie

Défenseurs : Frankowski, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Brassier, Merlin, Nagida

Milieux : Kamara, Rongier, Camara, Cissé, Fofana, Blas, Rosier

Attaquants : Embolo, Lepaul, Meïté, Al-Tamari.

