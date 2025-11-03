PSG : Une bonne nouvelle officialisée avant le Bayern Munich

Le PSG, à quelques jours du choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich, a reçu une nouvelle qui devrait ravir le vestiaire parisien. L’UEFA a désigné l’Italien Maurizio Mariani pour arbitrer la rencontre tant attendue face au Bayern Munich, mardi soir au Parc des Princes.

PSG – Bayern : Un sifflet italien pour un choc électrique

C’est désormais officiel : Maurizio Mariani dirigera le duel PSG – Bayern Munich, comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Il sera assisté par Stefano Alassio et Alberto Tegoni sur les lignes, tandis que Matteo Marcenaro officiera comme quatrième arbitre. À la VAR, on retrouvera Marco Di Bello, autre représentant transalpin.

Lire aussi : PSG : Grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé avant Bayern

À voir

Crise à l’ASSE ? Tardieu jette un froid sur Horneland

Pour Paris, cette désignation est loin d’être anodine. L’arbitre italien a déjà croisé la route du club francilien la saison passée, lors du quart de finale aller victorieux face à Aston Villa (3-1). Une rencontre marquée par un arbitrage équilibré et une issue favorable aux Rouge et Bleu. De quoi nourrir un sentiment de confiance avant le grand rendez-vous.

Un précédent qui rassure le Paris SG

S’il a récemment officié le spectaculaire Liverpool – Atlético Madrid (3-2), Mariani reste encore méconnu sur la scène des grands classiques européens. Pour le Bayern Munich, ce sera une grande première. Les clubs allemands qu’il a dirigés par le passé affichent un bilan mitigé : trois victoires, deux nuls et deux défaites.

Un signe ? Peut-être. Mais au-delà des statistiques, les Parisiens savent qu’ils auront besoin de lucidité, d’agressivité maîtrisée et d’un brin de chance pour faire tomber le géant bavarois. Une chose est sûre : avec Mariani au sifflet, le Paris SG peut aborder ce choc avec un petit sourire de confiance.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Luis Campos confirme une tendance pour le recrutement

Grande nouvelle au PSG avant la réception du Bayern Munich !

À voir

Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes après Strasbourg

Ligue des Champions : Le Bayern Munich prévient déjà le PSG