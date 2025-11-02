PSG : Luis Campos confirme une tendance pour le recrutement

Malgré un effectif, qui fait rêver plus d’un en Europe, le PSG va poursuivre son recrutement pour renforcer le groupe de Luis Enrique. D’ailleurs, Luis Campos sait exactement ce que veut désormais le club de la capitale.

Mercato PSG : « Notre idée, c’est de prendre du talent plus jeune »

Depuis l’avènement de Luis Campos à la tête de la direction sportive à l’été 2022, le Paris Saint-Germain a carrément changé sa façon de voir sur le marché des transferts. Autrefois porté sur le recrutement de grosses stars déjà accomplies, le club de la capitale est désormais tourné sur l’achat de jeunes talents à fort potentiel. Une nouvelle philosophie confirmée par le dirigeant portugais ce dimanche lors d’une interview accordée à Téléfoot.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène de Ligue 1

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Une recrue estivale sur le départ ?

« Dès le premier jour de mon arrivée, j’ai parlé avec le président et on a toujours pensé à construire un projet pas seulement dans le court terme, mais un projet dans le moyen ou le long terme. Notre idée, c’est de prendre du talent plus jeune, capable de savoir jouer avec les autres et en même temps, c’est très important de prendre des joueurs intelligents.

On ne cherche pas des joueurs qui courent vite, qui sont très intenses ou qui techniquement sont très bons. On cherche aussi, et surtout, des joueurs collectivement très forts et qui ont la capacité émotionnellement de supporter la pression d’un club comme le PSG », a confié Luis Campos, qui a également dévoilé un second volet de cette nouvelle politique développée au Paris Saint-Germain ces dernières années.

Le PSG veut » franciser » son effectif

Partageant les mêmes valeurs que Luis Campos, Luis Enrique, depuis son arrivée en juillet 2023, n’hésite pas à faire confiance aux joueurs du centre de formation du Paris SG. Après Warren Zaïre-Emery, qui a confirmé, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal sont régulièrement cooptés par l’entraîneur espagnol pour intégrer le groupe professionnel. Mais au-delà des Titis, c’est le vivier français qui intéresse désormais les recruteurs parisiens.

« Les titis ? C’est un travail commun dans lequel notre coach fait un travail extraordinaire. Nous avons tous un peu le rêve d’avoir une équipe plus parisienne, plus française. C’est une politique dans laquelle on donne plus de possibilités à ces jeunes. Aujourd’hui, on a aussi la culture de la polyvalence. Ça nous permet d’avoir 14, 15, 16 joueurs avec cette qualité de pouvoir jouer dans différents postes.

À voir

Grande nouvelle au PSG avant la réception du Bayern Munich !

Et en même temps, cela ouvre la porte aux joueurs formés au club. Ils ont l’opportunité de jouer dans l’équipe professionnelle et de progresser, pas seulement avec des entraînements, mais également avec des minutes de jeu. Avec l’arrivée de Yohan Cabaye, on discute beaucoup, on fait beaucoup de rendez-vous, surtout au niveau technique, au niveau de ce que l’on pense que c’est important.

Quand ils montent en équipe première, ils sont capables d’être plus proches. Ils connaissent déjà les principes de jeu, ce qui rend les entraînements beaucoup plus faciles pour l’entraîneur, pour les joueurs, qui sont déjà-là. Et surtout aussi, aux titis qui montent », a expliqué Luis Campos ce dimanche matin.

Lire aussi sur Luis Campos :

Mercato PSG : Luis Campos proche d’un coup incroyable à 40M€

PSG Mercato : La Juventus torpille les plans de Luis Campos

À voir

Mercato ASSE : Une opération d’envergure dans les tuyaux !

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour ce buteur allemand !