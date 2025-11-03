ASSE : Un cadre vide son sac, l’ambiance devient électrique

Rien ne va plus pour l’ASSE. Après une nouvelle défaite frustrante face au Red Star (2-1), Florian Tardieu n’a pas mâché ses mots. Le milieu de terrain des Verts a publiquement fustigé le comportement de certains de ses coéquipiers, tout en pointant un manque flagrant d’investissement et de concentration.

ASSE : Un coup de gueule venu du vestiaire

Les montagnes russes continuent à Saint-Étienne. Capables d’écraser Pau 6-0 quelques jours après une gifle reçue à Annecy (4-0), les Verts sont retombés dans leurs travers à Saint-Ouen. Rapidement menés, ils n’ont jamais su renverser une équipe du Red Star pourtant prenable. Un revers qui passe très mal, surtout pour les cadres. Florian Tardieu, visiblement à bout de nerfs, a vidé son sac au micro des journalistes.

« Ce qui me fait chier, c’est que déjà à l’échauffement, j’ai essayé de leur dire qu’on n’était pas dedans. Je ne le sentais pas trop. Dans le vestiaire, j’essayais de dire aux gars qu’il fallait être prêts, parce que je connais cette équipe ici à domicile, ils mettent de l’intensité direct », a-t-il lâché. Des propos qui en disent long sur l’état d’esprit du vestiaire stéphanois, où la frustration semble gagner du terrain à mesure que les résultats déçoivent.

Un message fort avant Troyes

Au-delà du simple coup de gueule, Tardieu a voulu lancer un avertissement. Pour lui, la défaite face au Red Star illustre une instabilité chronique qui empêche le club de se relancer durablement. « C’est très frustrant parce qu’on sort d’un grand match à la maison, on voulait enchaîner, débuter une série. Au final, on perd. Comme l’a dit le coach, un pas en avant, deux pas en arrière. On ne peut pas faire ça », a-t-il confié.

Le ton est donné. À l’heure où l’AS Saint-Etienne doit montrer qu’elle a les épaules pour retrouver l’élite, cette sortie médiatique sonne comme un électrochoc. Reste à savoir si les coéquipiers de Tardieu entendront le message avant le déplacement crucial à Troyes.

