Mercato PSG : Upamecano, énorme coup de pression dans le dossier

Le Bayern Munich envoie un message clair au PSG pour Dayot Upamecano. Le club bavarois ne cache plus son souhait de prolongation pour son défenseur central, convoité par le club français.

Mercato PSG : Upamecano parti pour rester au Bayern Munich ?

Dayot Upamecano est devenu un pilier de la défense du Bayern Munich, depuis qu’il a rejoint le club en 2021 après son passage à Leipzig. Le défenseur français s’est même imposé comme un joueur clé sous les ordres de Vincent Kompany. Sa fin de contrat prévue l’été prochain attise les convoitises, notamment du côté du PSG. Dans un discours prononcé ce dimanche, le président bavarois Herbert Hainer a lancé un message clair à Upamecano, un signe d’avertissement à ses prétendants.

« Il y a un an à cette place, j’avais formulé le souhait que nous conservions au Bayern Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Alphonso Davies. La direction du club a accédé à cette demande et le Bayern peut continuer à construire avec ces trois joueurs. Ces trois prolongations, avec celle de Vincent Kompany, sont un signe qu’ici, au Bayern quelque chose grandit. Et c’est pourquoi je dis aussi : “Cher Dayot Upamecano, je vous invite volontiers à faire de même.” », a-t-il déclaré.

Un signal fort pour le Paris SG

Ce message public peut être interprété comme un véritable coup de pression sur le défenseur français. Le Bayern veut montrer qu’il est prêt à sécuriser ses cadres et à contrer les offres des clubs intéressés. Pour le Paris Saint-Germain, la tâche s’annonce plus compliquée si Upamecano choisit de prolonger.

Les supporters bavarois, eux, peuvent savourer cette initiative qui souligne l’importance stratégique du Français. Le club allemand envoie un signal fort : les talents de demain ne quitteront pas facilement Munich. Un avertissement clair pour toutes les équipes qui rêvent d’arracher le joueur à la Bavière.

