OM : De Zerbi dépité après une rechute inquiétante

Le ciel à l’OM s’assombrit encore et laisse Roberto De Zerbi sous le choc. Recruté cet été pour dynamiser l’attaque olympienne, Hamed Junior Traoré voit son calvaire se prolonger après une nouvelle rechute musculaire. Et l’Italien, lui, ne cache plus sa frustration.

OM : Hamed Traoré, l’éternel espoir contrarié

Arrivé en grande pompe fin août en provenance de Bournemouth, l’Ivoirien de 25 ans n’a eu qu’une brève apparition sous le maillot olympien, lors de la défaite à Lyon (1-0). Depuis, c’est silence radio sur le terrain et longue attente à l’infirmerie. Sa blessure à la cuisse, contractée pendant la trêve de septembre, devait être un mauvais souvenir.

Mais les espoirs se sont envolés. Alors qu’il espérait retrouver le groupe de l’OM avant le déplacement à Lens, Hamed Junior Traoré a rechuté, stoppant net son retour. Une déception de plus pour un joueur dont le potentiel reste, à Marseille, un mystère.

De Zerbi n’y croit plus… pour le moment

Le technicien italien n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la situation de son jeune footballeur polyvalent. « Les choses ne vont pas bien pour lui, il n’est pas encore sur la voie de la guérison. C’est dommage, car c’est un joueur important », a confié De Zerbi, visiblement affecté. L’OM, déjà affaibli offensivement, devra donc encore faire sans son renfort offensif.

Traoré manquera les chocs face à l’Atalanta (5 novembre) et Brest (8 novembre). Malgré son mental d’acier, le joueur voit le temps s’allonger dangereusement. Un proche du vestiaire résume la situation à La Provence en ces thèmes : « Il va falloir être patient avec lui » Mais à Marseille, la patience est souvent un luxe rare.

