ASSE : Horneland tranche sur le mercato d’hiver !

Après la claque subie face au Red Star (2-1), Eirik Horneland a calmé les ardeurs des supporters impatients de voir débarquer de nouveaux visages cet hiver. Le technicien norvégien garde la tête froide malgré la fébrilité défensive des Verts, toujours en quête de stabilité.

ASSE : Les Verts retombent dans leurs travers

Il aura suffi d’une semaine pour que l’euphorie s’évapore. Après le large succès face à Pau (6-0), Saint-Étienne a replongé à Bauer, battu par un Red Star plus discipliné et plus tranchant. Avec 19 buts encaissés en 13 journées, l’ASSE affiche l’une des pires défenses de Ligue 2, un paradoxe pour un candidat à la montée.

Revenus troisièmes avec 23 points, les hommes d’Horneland doivent impérativement colmater les brèches s’ils veulent rester dans le bon wagon. Et pour beaucoup, cela passe forcément par des renforts au mercato hivernal. Le coach, lui, ne semble pas convaincu.

Mercato ASSE : Horneland prône la solution interne

Interrogé sur la question après la défaite, le Norvégien a livré une réponse mesurée, mais lourde de sens. « Évidemment que le mercato peut être une solution, mais il y a des solutions à l’intérieur de l’équipe », a-t-il confié en conférence de presse. « Il faut juste que nous trouvions le bon équilibre entre nous, avec les joueurs déjà ici. On ne peut pas concéder 19 buts cette saison avec des joueurs de ce niveau, nous n’en faisons pas assez », a-t-il poursuivi. Et d’ajouter :

« On peut trouver des solutions au mercato mais je préfère ne pas y penser pour le moment, nous avons déjà ce qu’il faut ». Des mots qui sonnent comme un message clair à son vestiaire : la défense stéphanoise devra se ressaisir sans attendre janvier. Horneland veut une réaction immédiate, pas un sauvetage à coups de recrues.

