Mercato : l’OM déniche un buteur à 10 M€

Un jeune crack de Ligue 1 est sur la short-list de l’OM en vue du prochain mercato hivernal. Le prix de la pépite est connu.

Mercato OM : Un buteur arrive !

L’OM n’a pas fini ses emplettes offensives. Cet hiver, les dirigeants marseillais veulent renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. Après avoir déboursé 35 millions d’euros pour Igor Paixao, le club marseillais cherche désormais une doublure. Le Brésilien fait trembler les filets et comble les attentes du club phocéen, mais en cas de blessure, il sera difficile pour le tacticien de l’OM de combler le vide. Il faut donc un vrai ailier.

Le profil de Yann Gboho plaît beaucoup. À Toulouse, le Franco-Ivoirien de 24 ans impressionne : 3 buts et une offrande en 11 matchs de Ligue 1. Selon Transfertmartk, sa valeur est estimée à 10 millions d’euros. Mais les dirigeants du Toulouse FC vont demander plus avant de le céder. Selon Jeunes Footeux, l’OM est prêt à passer à l’action.

Mais Marseille n’est pas seul. Lyon aussi cherche à s’attacher les services du jeune crack. L’OL, qui pensait déjà à Gboho l’été dernier avant de renoncer pour raisons budgétaires, pourrait revenir à la charge en cas de vente. La bataille s’annonce donc rude entre deux rivaux historiques pour une pépite très courtisée de Ligue 1.

