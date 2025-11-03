ASSE : Un renfort offensif annoncé à l’AS Saint-Etienne

En difficulté, ces dernières journées en Ligue 2, l’ASSE est sur le point de récupérer un joueur offensif. Il est annoncé en renfort par Eirik Horneland.

ASSE : Duffus ne confirme pas, Stassin dans le dur

L’ASSE traverse une mauvaise série en Ligue 2 depuis fin septembre. Elle a concédé 4 défaites en 6 matchs de championnat et se retrouve reléguée provisoirement à la 3e place, en attendant le dernier match de la 13e journée entre Pau FC (5e) et le leader l’ES Troyes. Large vainqueur des Palois, mardi dernier (6-0), les Stéphanois n’ont pas pu enchaîner. Il se sont inclinés face au Red Star, samedi (2-1).

Lors de cette rencontre, Eirik Horneland avait renouvelé sa confiance à Joshua Duffus, auteur d’un doublé et une passe décisive contre Pau. Mais l’attaquant Jamaïcain-Britannique n’a pas été en réussite. Idem pour son remplaçant (à la mi-temps), Lucas Stassin. Ce denier est dans le dur, car il n’a plus marqué de but depuis le 23 septembre lors la victoire à Amiens (1-0). Toujours sur le plan offensif, Saint-Etienne était privé d’Augustine Boakye face au club audonien.

Horneland annonce le grand retour de Djylian N’Guessan

En revanche, l’entraîneur des Verts pourra bientôt compter sur Djylian N’Guessan (17 ans). Blessé lors de la préparation estivale, début juillet, et absent depuis le début de la saison, il prépare son retour dans le groupe stéphanois. Avant le déplacement à Saint-Ouen, le technicien norvégien a annoncé le jeune attaquant tout proche de retrouver sa place dans l’équipe.

« Djylian N’Guessan a pu participer à cette Coupe du monde U20 au Chili, ce qui lui a permis de reprendre du temps de jeu et maintenant, il travaille pour regagner sa place », a-t-il lâché. Eirik Horneland compte sur la pépite de 17 ans, comme un renfort offensif. « Ce que je vois de lui à l’entraînement est de plus en plus positif, c’est vraiment bien. Il est vraiment dans la compétition pour gagner sa place avec les attaquants », a-t-il indiqué.

N’ayant pas encore joué le moindre match cette saison avec l’ASSE, Djylian N’Guessan pourrait être opérationnel après la trêve internationale de ce mois de novembre. Probablement lors de la réception de l’AS Nancy, le 22 novembre.

