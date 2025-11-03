Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

Un crack du Stade Rennais pourrait bientôt plier ses bagages et rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club phocéen flaire le coup.

Mercato Stade Rennais : Un gros départ bouclé cet hiver ?

En froid avec Habib Beye, le tacticien du Stade Rennais, Ludovic Blas pourrait prendre la direction de Marseille lors du prochain mercato hivernal. Roberto De Zerbi cherche un meneur de jeu et coche son nom. Selon Foot Marseillais, si Rennes ouvre la porte, l’OM passera à l’action.

Mis de côté par Habib Beye face à Toulouse (2-2) lors de la 10e journée, Blas est revenu timidement contre le RC Strasbourg ce week-end et a glané quelques minutes. Lepaul et Meïté ont pris le relais, plus inspirés, plus réguliers. Le milieu offensif rennais risque alors de perdre sa place de titulaire. Alors, il pourrait envisager un départ en janvier.

L’OM observe, prêt à bouger. D’autant que les relations entre les deux clubs sont fluides : Merlin, Rongier, Brassier, Koné, sans oublier Mandanda… les échanges se multiplient. Les négociations, si elles s’ouvrent, ne devraient pas traîner. Selon Transfertmarkt, la valeur marchande de Ludovic Blas est estimée à 18 millions d’euros.

