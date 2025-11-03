FC Nantes : Double coup dur pour Luis Castro !

Le FC Nantes a perdu des points et un cadre lors du choc face au FC Metz en Ligue 1. Le technicien du club, Luis Castro retient son souffle.

FC Nantes : Mauvaise nouvelle pour Anthony Lopes

Soirée noire à la Beaujoire. Battu 2-0 par Metz, le FC Nantes a aussi vu son gardien Anthony Lopes quitter la pelouse, blessé à la hanche. À la 82ᵉ minute, sur l’action du premier but messin, le portier de 35 ans s’est effondré après un contact. Longtemps au sol, il a reçu des soins avant de tenter de reprendre.

Courageux, il a tenu quelques minutes, mais la douleur l’a vite rattrapé. À la 89ᵉ, Luis Castro a dû faire signe à Patrik Carlgren d’entrer en jeu. Lopes a quitté le terrain. L’ancien Lyonnais pourrait manquer la prochaine journée de Ligue 1 McDonald’s. On attend les résultats des examens médicaux.

À voir

ASSE : Horneland tranche sur le mercato d’hiver !

Lire aussi : FC Nantes : Luis Castro prend une grande décision !

Il faut noter qu’après cette défaite contre les Grenats, le FC Nantes (9 points) se rapproche de la zone rouge. Les Jaunes occupent la 15e place du classement en Ligue 1 avec une seule unité d’avance sur le premier relégable, le FC Metz (8 points). Le prochain rendez-vous est contre Le Havre AC.

Lire la suite sur FC Nantes

Mercato FC Nantes : Direction l’Angleterre pour Tylel Tati ?

FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe !

À voir

Mercato Stade Rennais : Une offre XXL tombe pour Kader Meïté

FC Nantes : Luis Castro confirme 4 forfaits avant le FC Metz