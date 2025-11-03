PSG Mercato : Luis Enrique gâche les plans du Real Madrid !

À la recherche d’un successeur à Luka Modric et Toni Kroos, le Real Madrid lorgne au sein de l’effectif du PSG. Mais Luis Enrique ne compte pas faciliter la tâche à Florentino Pérez et les décideurs madrilènes.

Mercato : Le Real Madrid en pince pour un cadre du PSG

Auteur d’une saison 2024-2025 exceptionnelle et parti sur la même cadence, Vitinha fait l’objet d’une convoitise qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de récupérer entre 100 et 130 millions d’euros. En effet, selon les informations de Fichajes, le Real Madrid serait prêt à revenir à la charge pour le milieu de terrain parisien l’été prochain.

Pour convaincre le Champion de France de laisser partir son métronome, les Merengues seraient disposés à se rapprocher du montant exigé par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, soit 130 millions d’euros. Depuis l’été passé, le club espagnol, à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, est pressenti pour faire une offre colossale afin de s’adjuger les services de l’international portugais.

Lisez aussi : Bombe au PSG : Vitinha veut rejoindre Mbappé au Real Madrid

À voir

Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

La polyvalence, la qualité technique et la vision de jeu de Vitinha correspondent parfaitement à ce que recherche Xabi Alonso pour renforcer son entrejeu. Il n’y a clairement pas eu de remplaçant qui ont pallié les départs de Toni Kroos et Luka Modric, et Vitinha présente le profil idéal pour faire oublier les deux légendes. Mais il faudra compter avec la détermination de Luis Enrique dans ce dossier.

Le Real Madrid peut déjà oublier Vitinha

Présent à Paris depuis l’été 2023, Luis Enrique, avec l’aide de Luis Campos, est parvenu à bâtir une équipe à son image. Une grande réussite puisque le PSG a enfin remporté la Ligue des Champions, grand objectif du Qatar depuis le rachat du club de la capitale en 2011.

Pour parvenir à ce succès historique, le coach espagnol s’est appuyé sur plusieurs leaders, dont un qui a brillé et qui serait son chouchou. C’est Fabrice Hawkins qui a fait cette révélation à l’antenne de RMC Sport. Le spécialiste du PSG a affirmé que Vitinha était un joueur spécial par rapport aux autres pour Luis Enrique.

« Vitinha, c’est l’un des joueurs préférés de Luis Enrique, c’est même l’un de ses chouchous », a confié le journaliste. Une tendance qui se confirme puisque le Portugais est l’un des joueurs les plus utilisés à Paris. Difficile donc de penser que Luis Enrique donnera son accord pour un éventuel départ de l’ancien maître à jouer du FC Porto.

Lire aussi sur Vitinha :

PSG : Vitinha répond cash à l’hommage de Zinédine Zidane !

À voir

FC Nantes : Luis Castro en danger ?

PSG : Vitinha présent contre le Barça ? La réponse tombe !

PSG : Les dernières nouvelles de Vitinha et Kvaratskhelia !