Stade Rennais : Une nouvelle fraîche tombe pour Habib Beye !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye conserve son fauteuil après la victoire face au RC Strasbourg. Mais attention, il ne faut pas baisser pavillon.

Soulagement pour le technicien du Stade Rennais, Habib Beye. Son équipe a balayé Strasbourg (4-1) dimanche, lui offrant le sourire après quelques semaines difficiles. Une défaite, et tout pouvait basculer. Cette 11e journée aurait pu marquer la fin de l’aventure de Beye à Rennes. Mais grâce au triplé d’Esteban Lepaul et à des choix forts, le technicien sénégalais a inversé la tendance. Il a encore osé : Blas et Fofana, pourtant réintégrés au groupe, sont restés sur le banc.

Cette victoire montre que le vestiaire ne lui a pas tourné le dos, contrairement aux rumeurs. Ses hommes lui font confiance et veulent glaner des points pour monter au classement. Le succès contre Strasbourg n’efface toutefois pas les doutes. Le déplacement au Paris FC, vendredi en ouverture de la 12e journée, s’annonce décisif. Une contre-performance, et le couperet pourrait tomber.

Cette rencontre arrive juste avant la trêve internationale, moment idéal, pour les dirigeants, de préparer une éventuelle succession. Habib Beye dispose d’un groupe au complet et le SRFC pourrait confirmer sa forme à Paris. Les Bretons sont actuellement 10e de Ligue 1 avec 15 unités.

