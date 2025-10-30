Mercato PSG : Un obstacle majeur se dresse pour Tylel Tati

Depuis l’arrivée de Luis Enrique en juillet 2024, le PSG a décidé de changer de projet en misant désormais sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Luis Campos s’intéresserait ainsi à Tylel Tati. Mais un autre cador européen pourrait détourner le défenseur central du FC Nantes.

Mercato : Après le PSG et le Barça, le Real pointe le nez pour Tylel Tati

Révélation de la saison au FC Nantes, Tylel Tati ne devrait pas faire de vieux os chez les Canaris. Récemment, le quotidien sportif catalan Sport a révélé que le FC Barcelone est à la lutte avec le Paris Saint-Germain pour le défenseur central de 17 ans. La publication espagnole indique que Luis Campos suit de très près les progrès du jeune nantais.

Le conseiller sportif parisien considère Tati comme une doublure crédible pour Willian Pacho, qui permettrait ainsi à l’international équatorien de souffler de temps en temps. Notamment en cas de départ de Lucas Beraldo. Évalué à 6 millions d’euros sur Transfermarkt, le natif de Champigny-sur-Marne pourrait ainsi rapporter une belle somme au FC Nantes, qui pourrait se montrer un peu plus gourmand que ce montant.

Surtout que le Paris SG et le Barça ne seraient pas les seuls clubs sur le dossier. En effet, d’après les dernières informations relayées par Defensa Central, le Real Madrid serait entré dans la course pour la signature de Tylel Tati. Si la direction nantaise a déjà signifié qu’elle ne souhaitait pas se séparer de l’international français des moins de 18 ans cet hiver, une possible relégation du FCN en Ligue 2 et une offre importante pourraient bien changer la donne dans ce dossier.

Malgré cet emballement autour de Tylel Tati, un départ durant le mois de janvier n’est pas forcément au programme. « Hors de question », a confié à L’Équipe l’entourage du défenseur, qui totalise huit apparitions avec le FC Nantes cette saison.

Le journal sportif rapporte que si le PSG se penche sur Tylel Tati, c’est que Lucas Beraldo ne parvient pas à convaincre tout le monde en interne. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront se montrer convaincants face à la concurrence de Florentino Pérez et du Real Madrid.

