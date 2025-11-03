PSG – Bayern Munich : Enrique lâche un indice pour Dembélé !

Après s’être plaint de la cuisse le week-end dernier face à l’OGC Nice, Ousmane Dembélé sera-t-il dans le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions ce mardi au Parc des Princes ? Luis Enrique a répondu à cette question.

PSG : Plus de peur que de mal pour Ousmane Dembélé

Entré en cours de jeu lors de la courte victoire contre l’OGC Nice (1-0), Ousmane Dembélé a ressenti une douleur aux ischio-jambiers а l’issue de la rencontre, suscitant une certaine inquiétude du côté du PSG à quelques jours de la réception du Bayern Munich. Dans une vidéo diffusée par Ligue 1+ sur les réseaux sociaux, on distingue clairement l’attaquant de 28 ans confier à ses coéquipiers : « j’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal. »

Plus de peur que de mal, semble-t-il. Selon L’Équipe, l’international français a participé normalement à la séance d’entraînement de ce dimanche matin au Campus PSG. Le Ballon d’Or n’est pas assuré de débuter demain face au Bayern Munich, puisque le staff technique et médical du club parisien ne prendra aucun risque avec lui. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Luis Enrique a fait le point sur la situation de Dembélé.

Luis Enrique : Ousmane Dembélé va jouer »

Ce lundi, en conférence de presse, Luis Enrique, le coach du Paris SG, a été interrogé sur la présence, ou non d’Ousmane Dembélé demain mardi pour le choc de la quatrième européen contre le Bayern. Le technicien espagnol a répondu avec franchise.

« Nous ne prendrons aucun risque, avec aucun joueur. Mais Ousmane est dans les conditions. Il a fait tous les entraînements ces deux dernières semaines, il a joué. Il améliore sa condition physique. Il va jouer, bien sûr. Il est prêt pour la compétition. Demain, on va décider combien de temps », a notamment déclaré Luis Enrique.

De bon augure ? En tout cas, le technicien espagnol assure que son numéro 10 est en pleine possession de toutes ses capacités pour tenir son rôle face à l’intouchable leader de Bundesliga ce mardi à 21 heures dans un « match attractif, motivant pour les deux équipes », selon l’ex-coach du Barça.

