Mercato Stade Rennais : Un cador italien traque une pépite du SRFC

Un nouveau prétendant débarque pour Kader Meïté. Le Stade Rennais n’est pas vendeur.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté dans le viseur du Milan AC

Le jeune attaquant du Stade Rennais, Kader Meïté attise de plus en plus les convoitises en Europe. Sous la houlette de Habib Beye, le jeune crack montre qu’il est en pleine forme et affole les compteurs de buts. Des clubs européens se bousculent déjà pour le déloger de Rennes. Déjà suivi par la Juventus, le joueur de 18 ans serait désormais sur la short-list du Milan AC, selon les informations de TMW.

Lire aussi : Mercato : l’OM vise un buteur du Stade Rennais !

À voir

OM : De Zerbi face à deux menaces, Atalanta se renforce !

Dimanche soir en Ligue 1, un émissaire milanais aurait assisté au match entre le Stade Rennais et Strasbourg pour observer le prodige français. Kader Meïté a livré une performance XXL et a trouvé le chemin des filets. Pour s’attacher les services du Prince du Roazhon Park, tout prétendant devra débourser au moins 40 millions d’euros. Pour le moment, le Stade Rennais n’est pas vendeur. Les dirigeants bretons veulent garder leur prodige encore quelques temps.

Cette saison, Kader Meïté a déjà fait trembler les filets deux fois et a délivré deux offrandes en dix matchs de Ligue 1. L’international Espoirs français confirme son immense potentiel. Et à ce rythme, il pourrait bientôt faire ses valises pour l’Italie.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Une nouvelle fraîche tombe pour Habib Beye !

Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

À voir

Mercato OL : Un coup d’accélérateur sur le dossier Endrick

Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes après Strasbourg