PSG : Une terrible nouvelle tombe avant le Bayern Munich !

Le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des Champions sans certains de ses guerriers. Une mauvaise nouvelle est confirmée au Paris SG avant cette affiche.

PSG : Mauvaise nouvelle pour Désiré Doué

À quelques heures du duel contre le Bayern Munich, le PSG tremble. L’ambiance n’est pas vraiment bonne au Camp des Loges. Les Parisiens, déjà privés du défenseur Ilia Zabarnyi, suspendu, devront aussi faire sans Désiré Doué, blessé face à Lorient.

Le jeune ailier, révélation de la saison passée, ne rejouera pas de sitôt. Au départ, le club avait parlé d’une absence de quelques semaines. Mais les derniers examens montrent autre chose. La blessure est plus sérieuse qu’annoncé. Selon L’Équipe, Doué souffrirait d’une lésion musculaire de grade 3, un stade un peu élevé.

Cela change tout. Sera-t-il de retour fin décembre ? Peu probable. Certains indiquent qu’il pourra rejouer en 2026. Son retour pourrait n’avoir lieu qu’en janvier, voire à la mi-janvier 2026. C’est un vrai coup dur pour le joueur, le Paris SG et Luis Enrique. Le jeune crack fait face à des pépins physiques cette saison. Il avait déjà contracté une grave blessure en équipe de France et a manqué le dernier rassemblement international.

