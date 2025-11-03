PSG : Avant le Bayern, Enrique annonce un renfort surprenant

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille d’affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a annoncé un renfort surprenant dans ses rangs.

À seulement 18 ans, Quentin Ndjantou s’est fait une place dans l’effectif du Paris Saint-Germain. À la veille du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes, Luis Enrique a loué toutes les qualités de son milieu offensif français.

« Il arrive très fort, il est surprenant », a loué Luis Enrique avant d’ajouter : « un joueur avec cette capacité, cette mentalité et cette personnalité… Il arrive dans le meilleur moment. » Pour pallier les nombreuses absences sur blessure en début de saison, l’entraîneur du PSG a pu compter sur les jeunes titis, notamment Quentin Ndjantou, qui compte sept apparitions avec l’équipe première depuis le mois d’août. Et l’ancien coach du Barça se réjouit de pouvoir miser sur lui.

« Je suis très confiant, j’espère qu’il continuera à s’améliorer. Il est prêt à aider l’équipe première, mais aussi les U19, les espoirs si besoin… Je suis excité d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe », a expliqué Luis Enrique. Après avoir signé son premier contrat professionnel en juillet dernier, Quentin Ndjantou est lié au PSG jusqu’en 2028. Le natif d’Arpajon est ainsi dans les petits papiers de son entraîneur.

Fan d’Edinson Cavani, le jeune homme est décrit comme déjà « très pro » au sein du club de la capitale. Pour rappel, Ndjantou a été lancé dans le grand bain au tout début de l’automne. Quatre jours après une entrée en jeu face à Auxerre en Ligue 1 (victoire 2-0, le 27 septembre), il a apporté sa pierre à l’édifice lors de la victoire XXL du PSG sur la pelouse du FC Barcelone, le 1er octobre en Ligue des champions (2-1).

Alors que le club de la capitale était privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, l’entraîneur parisien s’en est remis au jeune ailier pour terminer la rencontre face au club Blaugrana. Après cette grande soirée européenne, Ndjantou a enchaîné avec une titularisation face à Lille (1-1, 5 octobre) et Lorient (1-1), mais aussi des entrées en jeu face à Strasbourg (3-3), au Bayer Leverkusen (victoire 4-2) et à Brest (victoire 3-0).

