Mercato PSG : Liverpool joue un sale tour au Paris SG

Liverpool accélère pour Adam Wharton, le jeune milieu défensif de Crystal Palace. Une cible que le PSG convoitait depuis plusieurs semaines.

Le PSG subit un sale coup de Liverpool. Le club anglais avance vite sur le dossier Adam Wharton, jeune milieu de Crystal Palace, longtemps ciblé par le PSG. Le tacticien du club de la capitale, Luis Enrique aime le profil du joueur. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, lui, avait déjà commencé à sonder l’entourage du milieu anglais. Mais pendant que Paris observait, Liverpool a décidé d’agir.

Les Reds préparent une première offre : 60 millions d’euros afin de convaincre Crystal Palace dès le mercato d’hiver. Mais l’affaire s’annonce compliquée. Le club londonien veut le jackpot avant de céder sa pépite. Sous contrat jusqu’en 2029, Wharton est estimé à 120 millions d’euros par les Eagles. Cette somme va refroidir les ardeurs de nombreux prétendants.

Mais la concurrence ne manque pas. Chelsea, Manchester United et le Real Madrid gardent eux aussi un œil attentif sur le jeune international anglais. Le PSG pourrait passer à l’action. Mais pour le moment, les pensionnaires du Parc des Princes ne préparent pas une offre pour la pépite anglaise.

