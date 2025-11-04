INFO : Le RC Lens rattrape Arsenal dans un classement fou !

Le RC Lens réalise un début de saison intéressant. L’actuel troisième de Ligue 1 rivalise même avec Arsenal en matière d’efficacité sur coups de pied arrêtés.

Le RC Lens et Arsenal, les rois des coups de pied arrêtés

Le RC Lens a grimpé à la troisième place de Ligue 1 grâce à sa brillante victoire (3-0) ce dimanche face à Lorient. Mais au-delà de ce résultat, le club entraîné par Pierre Sage a rattrapé Arsenal au sommet d’un classement insolite : celui de l’efficacité sur coups de pied arrêtés.

Les Gunners de Mikel Arteta impressionnent déjà dans cet exercice. Ils ont inscrits 8 buts sur corners en dix journées de Premier League. Le club artésien démontre aussi une force similaire dans ce domaine. Selon une analyse relayée par Le But, les deux équipes affichent le même nombre de réalisations (huit) inscrites sur corner ou coup franc depuis le début de leur saison respective.

Une capacité à exploiter au maximum

Pour Arsenal, 12 de leurs 18 buts sont venus de phases arrêtées. Cela confirme la force tactique de l’équipe anglaise. Cette statistique est aussi évidente pour le RC Lens. Près de la moitié des 17 buts lensois (huit) ont été marqués de cette manière. En y ajoutant 3 pénaltys obtenus, cela représente une part considérable des réalisations du RCL en cette première partie de saison.

Cette performance met en tout cas en lumière la stratégie redoutable des Sang et Or. Ceux-ci sont de plus en plus efficaces, transformant les coups de pied arrêtés en une véritable arme fatale. Leurs adversaires sont prévenus. Le RC Lens rivalise avec l’une des meilleures formations européennes dans ce domaine.

