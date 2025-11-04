Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul sur le départ ?

Le Stade Rennais a une gâchette offensive très redoutable, Esteban Lepaul. Ce dernier attise déjà les convoitises de certains clubs européens.

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul affole la Ligue 1

Arrivé à Rennes, Esteban Lepaul s’impose comme la sensation du Stade Rennais. Ses buts, ses techniques, tout attire le regard, même celui du Paris Saint-Germain. En provenance d’Angers l’été dernier, Lepaul, 22 ans, a trouvé à Rennes le cadre parfait pour exploser. Dix matches, huit buts, trois passes décisives : le rendement est bluffant. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Panichelli (Strasbourg), il devance Greenwood (OM) et Diop (Nice).

Son triplé contre Strasbourg lors de la 11e journée a permis à l’équipe rennaise de glaner les trois points. Le Stade Rennais, en panne de victoire depuis un mois et demi, s’est relancé avec autorité (4-1). Habib Beye, sous pression, a retrouvé le sourire grâce à lui. Le jeune crack porte désormais l’attaque du SRFC.

Alors, le Paris SG tombe sous le charme du jeune homme. Rien d’officiel, mais des échos existent. Luis Campos suit le joueur, comme il le fait pour d’autres talents du championnat. Et le profil de Lepaul correspond à ce que Luis Enrique apprécie. Mais un transfert cet hiver est très peu probable. Lepaul est lié à Rennes jusqu’en 2029. Le club breton n’a aucune raison de vendre. Il a construit son attaque autour de lui après le départ de Kalimuendo à Nottingham Forest. Mais les dirigeants rennais pourraient craquer en cas d’une offre irrésistible.

