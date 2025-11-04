Mercato ASSE : Des noms circulent pour l’après Horneland

La rumeur sur un possible limogeage d’Eirik Horneland de l’ASSE circule dans le Forez, à l’approche de la mi-saison. Des noms sont même avancés pour lui succéder.

L’ASSE faiblit, Eirik Horneland sur la sellette ?

L’ASSE est toujours en course pour la remontée en Ligue 1 cette saison. Elle est troisième au classement avec 23 points, à 5 points du leader l’ESTAC et à 3 points de son dauphin, le Red Star.

Néanmoins, les derniers résultats des Verts inquiètent sérieusement. Ils ont été battus successivement par le Mans FC à Geoffroy-Guichard (2-3) et par le FC Annecy (4-0). Ils ont ensuite concédé une défaite, samedi dernier (2-1) face au Red Star, alors qu’ils semblaient guéris après leur éclatante victoire sur les Palois (6-0) quelques jours plus tôt.

Cela fait donc trois défaites lors des quatre derniers matchs. Du coup, des doutes commencent à naître à nouveau sur la capacité d’Eirik Horneland à ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Lui-même a annoncé la couleur à l’issue du match perdu au stade Bauer. « Défensivement comme offensivement, je nous sens anxieux. On est une équipe fragile. […]. Ces derniers temps, on fait un pas en avant, puis deux en arrière. On manque de régularité », a-t-il reconnu.

Quant à Patrick Guillou, il estime que le système de jeu de l’entraîneur de l’ASSE a montré ses limites. Selon lui, les adversaires des Stéphanois exploitent facilement les failles dudit système.

L’ancien joueur du club ligérien a même annoncé une crise qui couve au sein du vestiaire. Il évoque « des tensions, une atmosphère morose et un malaise ambiant », dans sa chronique pour Le Progrès.

Mercato : Still, Vieira et Nancy parmi les potentiels successeurs du coach de l’ASSE

Dans cette période de doute, les noms de quelques éventuels successeurs d’Eirik Horneland sont dévoilés dans Onze Mondial. Celui de Will Still est en tête. Limogé de Southampton, il y a quelques jours (le 2 novembre), il est potentiellement un candidat à la succession du coach des Verts, si ce dernier est remercié. Le nom de Patrick Vieira, viré du Genoa la semaine dernière, figure également sur la short list. Toutefois, il est peu probable que l’ancien coach de l’OGC Nice et du RC Strasbourg officie en Ligue 2.

Le troisième nom annoncé par la rumeur est celui de Wilfried Nancy. Il était déjà la priorité des nouveaux dirigeants de l’ASSE pour succéder à Olivier Dall’Oglio en décembre 2024. Mais il n’avait pas trouvé d’accord avec le patron du groupe Kilmer Sports Ventures, et est ainsi resté à Columbus Crew en Major League Soccer (MLS).

