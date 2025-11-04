INFO Mercato : Moisés Caicedo fixe définitivement le PSG !

Depuis son match héroïque avec Chelsea lors de leur duel en finale de la Coupe du Monde des Clubs l’été passé, Moisés Caicedo est régulièrement associé au PSG. Pour autant, le milieu défensif de 24 ans ne semble pas pressé de quitter Londres.

Mercato : Luis Enrique veut Moisés Caicedo au PSG

Depuis plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain tente de bâtir un milieu de terrain aussi solide qu’équilibré. Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha forment un trio séduisant, capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Mais la fragilité physique et les absences à répétition de certains éléments ont poussé Luis Enrique à réfléchir à un renfort supplémentaire.

Parmi les pistes évoquées, celle menant à Moisés Caicedo a rapidement fait parler. L’international équatorien coche toutes les cases, notamment intensité, qualité technique et expérience du très haut niveau. Toutefois, l’optimisme n’aura duré qu’un temps.

L’Insider Ekrem Konur affirme que les dirigeants de Chelsea considèrent Moisés Caicedo comme intransférable, fermant ainsi la porte à toute discussion. Une fermeté qui ne semble pas du tout déranger le principal concerné.

Moisés Caicedo ne souhaite pas quitter Chelsea maintenant

Recruté à l’été 2023 en provenance de Brighton pour 116 millions d’euros, Moisés Caicedo a rapidement conquis le coeur des supporters de Chelsea. Le natif de Santo Domingo a été absolument incroyable pour les Blues depuis environ un an, montrant pourquoi le club a investi autant pour le recruter.

Il a même ajouté des buts à son jeu, avec notamment quatre réalisations et deux passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison. Tout logiquement, toute cette régularité a fait grimper la cote du milieu de terrain équatorien, déjà considéré par les fans de Chelsea comme meilleur que N’Golo Kanté.

De son côté, le Paris Saint-Germain comptait sur la présence dans ses rangs de son compatriote Willian Pacho pour convaincre Moisés Caicedo de rejoindre le collectif de Luis Enrique. Mais le dossier a très peu de chance d’aboutir à un transfert.

D’après Fabrizio Romano, le numéro 25 de Chelsea adore sa vie à Londres et souhaite rester à Stamford Bridge. Conscient de tenir un trésor, l’actuel 7e de Premier League aurait déjà entamé des pourparlers pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2031, et écarter définitivement le danger qui vient principalement du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

