ASSE : Deux retours à l’entraînement des Verts avant Troyes

Un défenseur et un attaquant de l’ASSE ont fait leur retour à l’entraînement, ce mardi, à quatre jours du match contre l’ESTAC.

ASSE : Lamba de retour, mais à l’entraînement individuel

L’ASSE a entamé la préparation du match contre l’ES Troyes AC, ce mardi. La séance était ouverte au public stéphanois. Et les supporters ont pu apprécié le retour de Chico Lamba (22 ans) sur la pelouse du Centre sportif Robert Herbin. Blessé en octobre et opéré des adducteurs, il a fait son grand retour à l’entraînement selon les informations de Peuple-Vert. Cependant, le défenseur central est toujours en rééducation et s’est entraîné individuellement.

Lisez aussi : Excellente nouvelle pour l’ASSE avant d’affronter l’ESTAC

À voir

INFO Mercato : Moisés Caicedo fixe définitivement le PSG !

Il est encore loin du retrouver la compétition, mais sa reprise est une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, dont la défense est aux abois ces dernières semaines. Les Verts ont enregistré 4 défaites et concédé 12 buts lors des 6 derniers matchs de Ligue 2. Le coach des Verts espère récupérer le défenseur portugais avant 2026.

Boakye reprend en marge du collectif

Outre Chico Lamba, Augustin Boakye était aussi présent à l’entraînement de ce jour. Touché aux muscles et absent contre le Red Star, samedi, il est de retour. Mais, il s’est entraîné en marge du collectif, comme son coéquipier, à en croire le média spécialisé.

L’ailier ghanéen prépare donc son retour selon le protocole du staff médical de l’ASSE. Il devrait être opérationnel probablement après la trêve internationale de ce mois de novembre.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Révélations sur les failles du système Horneland

ASSE : Le secret de la victoire du Red Star dévoilé

À voir

Coup dur à l’OM : De Zerbi face à une grosse désillusion !

ASSE : Un renfort offensif annoncé à l’AS Saint-Etienne