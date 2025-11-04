OM : Hojbjerg fait trembler le vestiaire avant Atalanta !

À l’approche du choc OM-Atalanta, Pierre-Emile Hojbjerg a pris les devants. Il a envoyé un message fort à ses coéquipiers : pas question de se réfugier derrière l’enchainement des matchs.

OM-Atalanta : Pierre-Emile Hojbjerg écarte l’argument de la fatigue

L’air frais de sa victoire face à Auxerre (1-0) est de courte durée. Ce mercredi, l’OM devra enchainer face à l’Atalanta Bergame en vue de se relancer en Ligue des champions. C’est son cinquième match en deuxième semaines. Pierre-Emile Hojbjerg et ses partenaires devront puiser dans leurs réserves.

Surtout que l’enchaînement des matchs ne laisse aucun répit aux Phocéens. L’usure physique commence à se faire ressentir avec plusieurs blessures confirmées. C’est dans ce contexte que le milieu de terrain de 30 ans a choisi de hausser le ton. Il refuse de se plaindre ou de parler de fatigue.

« Il y a beaucoup de matchs, le temps de récupération n’est pas très long. Mais on sait aussi que c’est comme ça pour tout le monde. L’année dernière, on a tout fait pour être dans cette situation ! Cette année, c’est à nous de continuer à montrer qu’on a le niveau, l’état d’esprit, et on veut faire quelque chose », a-t-il martelé devant la presse.

Une exigence pour continuer à progresser

Certes, les forfaits de Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré restent des coups durs. Mais Pierre-Emile Hojbjerg reste optimiste pour le choc contre Atalanta. Il exhorte ses coéquipiers à avoir « faim » d’attaquer ce match avec « une mentalité équilibrée ».

« On est conscient qu’on a des choses à améliorer. Mais on doit continuer sur le bon chemin avec quelques ajustements (…) Il faut garder le côté compétitif », a-t-il lâché. La qualification en Ligue des champions implique un calendrier surchargé. L’OM devra donc rehausser son niveau de jeu pour s’adapter à cette réalité.

