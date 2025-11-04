Coup dur à l’OM : De Zerbi face à une grosse désillusion !

Roberto De Zerbi espérait récupérer le maximum de forces vices pour le match OM-Atalanta en Ligue des champions. Mais l’entraîneur italien sera finalement privé de quatre joueurs clés.

OM-Atalanta : De Zerbi perd quatre titulaires

L’objectif est clair pour l’Olympique de Marseille : une victoire impérative ce mercredi face à l’Atalanta Bergame en vue de se relancer en Ligue des champions. « Il reste moins de matches, il faut absolument gagner », a déclaré Roberto De Zerbi.

L’entraîneur de l’OM est bien conscient de l’enjeu de ce choc à domicile et compte l’emporter. Mais il se présentera une nouvelle fois au Vélodrome avec un effectif décimé par des blessures. Quatre nouveaux joueurs manquent à l’appel. Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Nayef Aguerd ne seront opérationnels.

L’Olympique de Marseille affaibli face à un adversaire redoutable

Même si l’espoir était permis après la victoire de ce week-end à Auxerre, ces quatre joueurs ne se sont pas remis de leur blessure respective à temps. Ces forfaits obligent De Zerbi à aligner le même effectif que celui qui a affronté l’AJA. « Il n’y a aucun des 4 qui ne sera là, aucun n’a récupéré. Donc on sera avec les mêmes joueurs qu’à Auxerre », a-t-il indiqué.

Ces absences s’ajoutent à la liste de blessés de longue durée. Facundo Medina, Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, et Hamed Junior Traoré sont toujours à l’infirmerie. L’OM semble donc affaibli face à un adversaire redoutable. De Zerbi devra composer avec des choix limités et trouver des solutions de rechange en vue de remporter ce duel.

