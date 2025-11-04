OM : De Zerbi s’agace, la colère monte à Marseille !

Avant le choc OM-Atalanta, Roberto De Zerbi est confronté à une véritable cascade blessures. Cette situation irrite l’entraîneur italien, mais aussi les supporters marseillais.

OM : De Zerbi inquiet face à l’avalanche des blessures

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille tentera de battre l’Atalanta Bergame en quatrième journée de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi devra encore se passer de plusieurs joueurs cadres suite à des blessures. Des pépins physiques qui commencent à agacer.

Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Nayef Aguerd. Ces quatre joueurs clés de l’OM sont blessés ou incertains avant la réception de la Dea. Ils rejoignent une infirmerie déjà pleine, composée de Facundo Medina, Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, et Hamed Junior Traoré.

Cette hécatombe au sein de l’OM est inquiétante et elle ne plaît guère à De Zerbi. « Je ne suis pas content de jouer avec 8-9 joueurs blessés », a-t-il déclaré devant à la presse. L’Italien n’est pas le seul à s’alarmer. Ce désastre physique agace également la communauté phocéenne.

Le staff médical de Marseille n’est pas épargné

Malgré un recrutement estival conséquent et un staff médical important, certains supporters de l’OM s’interrogent sur les raisons de cette avalanche de forfaits. Au point où les réactions sur les réseaux sociaux sont virulentes. « Problème staff médical ? Problème préparation physique ? Ça devient inquiétant », peut-on lire dans les commentaires.

D’autres ironisent sur le nombre de professionnels de santé à l’OM. « À quoi ça sert d’avoir 12 kinés, 8 médecins et 5 nutritionnistes ? » Cette hécatombe intervient à un moment clé de la saison. Le match face à l’Atalanta est décisif pour l’avenir européen de l’OM. Les Olympiens doivent impérativement l’emporter en vue de se relancer en Ligue des champions.

Ils sont aussi engagés dans la course au titre. 2e de Ligue 1 après onze journées, l’OM ne compte que deux points de retard sur le leader parisien. Il faudra vite endiguer cette série de blessures. Sachant que De Zerbi aura bien besoin d’un maximum de forces vives pour jouer à fond chaque compétition.

