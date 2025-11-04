OM-Atalanta : De Zerbi enregistre un retour inattendu !

Roberto De Zerbi ne s’attendait sans doute pas à un tel retour. Le défenseur central Nayef Aguerd a repris l’entrainement à la veille du choc OM-Atalanta en Ligue des champions.

OM : De Zerbi récupère Nayef Aguerd avant Atalanta

L’Olympique de Marseille aborde son match de mercredi contre Atalanta Bergame avec un objectif clair. « C’est un match que nous devons absolument gagner », déclarait Roberto De Zerbi devant la presse. Les Olympiens sont actuellement 18es au classement. Ils doivent l’emporter en vue de se rapprocher d’une qualification pour le prochain tour.

L’OM traverse pourtant une période délicate en matière d’effectif. De Zerbi doit faire face à une véritable hécatombe. Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir ne sont pas disponibles. « Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré à temps », déclarait-il.

Sauf que l’OM enregistre une bonne nouvelle inattendue. Nayef Aguerd a effectué un retour surprise à l’entraînement, selon France Bleu. Le défenseur marocain a été aperçu ce mardi sur la pelouse de La Commanderie. Il a effectué quelques exercices avec le reste du groupe, ce qui représente un bon signe pour Marseille.

Nayef Aguerd était bien présent à l’entraînement ce mardi, à la veille d’OM-Atalanta #OMATA pic.twitter.com/MGijQA8VPM — Mathias Fleury (@mathias_fleury1) November 4, 2025

Le doute persiste sur sa participation

Nayef Aguerd semble remis de sa douleur à la hanche. Sa présence redonne en tous cas l’espoir d’une participation face à l’Atalanta Bergame. Il se murmure à l’Olympique de Marseille que le défenseur central pourrait même débuter ce choc européen au Vélodrome.

Rien n’est encore décidé. La prudence reste de mise concernant sa condition physique. Même si De Zerbi récupère un atout de poids en défense.

