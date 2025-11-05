OM : Roberto De Zerbi, la grosse annonce venue d’Italie

C’est sans doute une annonce sur Roberto De Zerbi qui devrait rassurer à l’OM. Alors que les rumeurs d’un retour en Serie A se multiplient, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne devrait pas bouger. Une annonce venue d’Italie vient calmer le jeu et rassurer les supporters phocéens.

OM : De Zerbi, une rumeur persistante, mais sans fondement solide

Roberto De Zerbi a conquis le Vélodrome par son audace tactique et son tempérament passionné. Son contrat court jusqu’en 2027, mais cela n’a pas empêché la presse italienne d’évoquer un intérêt du Milan AC, son ancien club. Pourtant, l’idée d’un départ imminent semble s’éloigner. Le consultant Daniel Manusia, spécialiste du football italien, a été cash sur la question pour RMC.

« Les clubs italiens n’ont pas énormément de courage. Certains imaginent que De Zerbi peut innover et faire avancer le foot italien. Mais pour l’instant, on a plus confiance en un Antonio Conte ou un Max Allegri », a-t-il confié. Une déclaration lourde de sens qui confirme que De Zerbi, malgré sa cote grandissante, ne figure pas dans les plans immédiats des cadors de Serie A.

De Zerbi et Marseille : une aventure encore loin d’être terminée

À Marseille, le technicien transalpin s’épanouit dans un environnement qui épouse sa philosophie : intensité, pressing et amour du beau jeu. En Italie, certains observateurs continuent pourtant de rêver de son retour. Marco Guidi, journaliste à La Gazzetta dello Sport, a déclaré : « Il a joué à l’AC Milan, et c’est un club qui, sous la direction de Silvio Berlusconi, a développé la culture de la victoire avec style. C’est dans l’ADN de ce club, c’est le plus logique. Mais il aurait sa place à l’Inter, à la Juventus, car c’est l’un des meilleurs. »

Pour l’heure, l’ancien entraîneur de Brighton reste concentré sur sa mission à Marseille : replacer l’OM parmi les grandes puissances du football français et européen. Et visiblement, ce n’est pas demain qu’il fera ses valises pour Milan.

