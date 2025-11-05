PSG : L’énorme erreur qui coûte cher à Luis Enrique

Le Parc des Princes et le PSG ont retenu son souffle. Mardi soir, face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé a quitté la pelouse dès la 25e minute. Un scénario cruel qui relance les interrogations sur la gestion de l’effectif parisien par Luis Enrique.

PSG : Ousmane Dembélé, le pari perdu de Luis Enrique

C’est un choix qui fera beaucoup parler. Ousmane Dembélé, tout juste revenu d’une gêne à l’ischio, n’a tenu qu’un quart d’heure avant de s’effondrer, le visage crispé. Quelques minutes plus tôt, il avait pourtant fait vibrer le public avec un but refusé pour hors-jeu. Cruel symbole. La décision de Luis Enrique fait grincer des dents.

Dembélé avait déjà tiré la sonnette d’alarme samedi, après la victoire contre Nice. « J’ai mal à l’ischio, j’ai trop mal », avait-il confié à Hakimi, une scène captée par Ligue 1+. Pourtant, trois jours plus tard, le Ballon d’or 2025 se retrouvait titulaire dans un choc européen à haute intensité. Résultat : un nouveau coup dur pour Paris, qui pourrait le perdre pour plusieurs semaines.

Luis Enrique sous le feu des critiques

En conférence de presse, la veille du match, Luis Enrique avait voulu rassurer. « Aucun risque ne sera pris avec aucun joueur. Mais Ousmane est en condition », affirmait-il avec aplomb. Une phrase qui sonne aujourd’hui comme un aveu d’imprudence. Car à force de vouloir aligner ses stars à tout prix, le technicien espagnol semble avoir oublié une règle essentielle : ménager ses talents.

L’absence prolongée de Dembélé, véritable dynamiteur du jeu parisien, serait un coup terrible pour le Paris Saint-Germain, déjà fragile dans sa dynamique offensive. Entre ambition et précipitation, Luis Enrique vient sans doute de commettre sa plus grosse erreur de la saison. Et à Paris, les erreurs se paient toujours comptant.

