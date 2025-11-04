Ligue des Champions : Le PSG tombe de haut face au Bayern

Le PSG a subi sa première défaite européenne de la saison face à un Bayern Munich pourtant réduit à dix (1-2). Une soirée cauchemardesque pour les Parisiens, plombés par leurs erreurs et la malchance, face à des Bavarois aussi réalistes qu’impitoyables.

PSG – Bayern : Un début de match catastrophique pour Paris SG

Les hommes de Luis Enrique sont entrés timidement dans ce choc. Trop timorés, trop fébriles, ils ont été punis d’entrée par un Bayern Munich sûr de sa force. Dès la 4e minute, Luis Diaz a profité d’une erreur de Nuno Mendes pour ouvrir le score, avant de s’offrir un doublé une demi-heure plus tard sur une nouvelle bourde de Marquinhos.

Lire aussi : PSG – Bayern : La grosse surprise signée Luis Enrique !

À voir

PSG Mercato : Campos tente une incroyable signature à l’ASSE

Le Paris Saint-Germain, méconnaissable, a subi la loi des Bavarois, dominateurs dans tous les compartiments. Ousmane Dembélé, diminué, a erré sans éclat avant de sortir blessé, suivi par Achraf Hakimi, touché à la cheville. À la pause, le PSG accusait deux buts de retard et une confiance en berne.

Le Bayern, solide malgré l’infériorité numérique

Réduit à dix après l’expulsion de Diaz, le Bayern a plié sans rompre. Malgré un sursaut d’orgueil parisien et un but de João Neves (74e), les Allemands ont tenu bon, portés par un Manuel Neuer impérial. Paris, dominateur mais brouillon, n’a jamais su convertir sa supériorité numérique. Le Parc y a cru, sans jamais exulter. Trop d’erreurs techniques, trop de lenteur dans la construction, trop peu d’inspiration.

À ce niveau, la moindre approximation se paie comptant. Cette défaite (1-2) stoppe net la série parfaite du Paris SG et rappelle que la Ligue des Champions ne pardonne rien. Entre les blessures de cadres et la perte de rythme, Luis Enrique devra vite trouver les mots avant le déplacement à Lyon. Le Bayern, lui, poursuit sa marche triomphale, plus machine que jamais.

Lire aussi sur le PSG :

PSG Mercato : Campos tente une incroyable signature à l’ASSE

PSG : Avant le choc, le Bayern publie un communiqué brûlant

À voir

Mercato : L’OM stoppé, la vérité éclate pour Jonathan David

PSG : Après Dembélé, Désiré Doué sur le toit de l’Europe !