ASSE : C’est officiel ! Une grosse sanction tombe à Saint-Étienne

Le couperet est tombé pour les deux supporters l’ASSE impliqués dans l’incident du dernier derby contre l’OL. La justice a rendu son verdict, et les conséquences sont lourdes pour les fautifs.

ASSE – OL : Un derby qui laisse des traces à Saint-Etienne

Ce soir du 20 avril dernier, Geoffroy-Guichard vibrait au rythme du chaudron. L’ASSE venait de s’offrir un succès précieux (2-1) face au rival lyonnais, mais l’euphorie a tourné au drame. Deux supporters, visiblement échauffés par la tension du match et l’alcool, ont jeté des pièces en direction du corps arbitral.

Malheureusement, l’un des projectiles a touché l’arbitre assistant Mehdi Rahmouni, tout en provoquant une blessure légère, mais symboliquement grave. Le match avait été interrompu quarante longues minutes, un triste épisode pour un club qui tente de redorer son blason.

La justice frappe fort, les supporters regrettent

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a tranché : sept mois de prison avec sursis pour les deux hommes, âgés de 28 ans. Sans casier, ils ont reconnu les faits et présenté des excuses sincères. Leur geste, qualifié d’« inadmissible » par le parquet, leur vaudra aussi une interdiction de stade à venir. Les avocats de la défense ont pourtant tenté de plaider la confusion et l’absence de preuve formelle. Rien n’y a fait.

L’arbitre Rahmouni, encore marqué, a parlé d’un « événement inédit » en dix ans de carrière. La Fédération, la Ligue et le syndicat des arbitres s’étaient constitués parties civiles, dénonçant une attaque contre l’intégrité du jeu. Cette décision, au-delà de la sanction, envoie un message clair : la passion ne justifie pas la violence. À Saint-Étienne, on espère désormais que la ferveur restera dans les chants, et non dans les gestes.

