Mercato ASSE : Saint-Étienne tient ses deux premières cibles pour janvier

L’ASSE prépare déjà activement le mercato d’hiver. En quête de renforts au milieu de terrain, les Verts auraient ciblé deux jeunes talents de Ligue 1 : Rabby Nzingoula (Strasbourg) et Ugo Raghouber (LOSC). Deux profils prometteurs pour relancer une équipe en quête d’équilibre et d’ambition.

Mercato ASSE : Nzingoula, la jeunesse strasbourgeoise dans le viseur

Privée de Pierre Ekwah, parti sur fond de rupture contractuelle après avoir refusé d’évoluer en Ligue 2, l’ASSE s’est mise en quête d’un nouveau moteur pour son entrejeu. Le premier nom qui revient avec insistance est celui de Rabby Nzingoula, 19 ans, pur produit du RC Strasbourg. Prêté la saison passée à Montpellier, le jeune milieu défensif s’était illustré par sa maturité et sa capacité à gratter les ballons.

Lire aussi : Mercato : Une opération d’envergure dans les tuyaux à Saint-Etienne !

À voir

Mercato : L’OM stoppé, la vérité éclate pour Jonathan David

Il a notamment disputé 27 matchs et marqué un but en Ligue 1 pour un joueur à peine sorti du centre de formation. Mais cette année, le talent lillois d’origine est à l’arrêt : seulement 32 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Un contexte idéal pour un prêt hivernal que Saint-Étienne surveille de très près.

Raghouber, le lillois en quête de temps de jeu qui plait à Saint-Etienne

Autre dossier chaud sur la table : Ugo Raghouber, 22 ans, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2027. Après un prêt convaincant à Dunkerque la saison dernière (26 matchs, 1 but, 2 passes décisives), le milieu nordiste espérait s’imposer dans la rotation de Bruno Genesio. Raté. Avec seulement 61 minutes jouées cette saison, Raghouber se cherche un point de chute pour relancer sa progression.

Saint-Étienne, friande de jeunes en manque de temps de jeu, pourrait bien lui offrir ce tremplin. Le profil du joueur ( récupérateur technique et travailleur de l’ombre) plaît beaucoup dans le Forez. Pour l’heure, aucun des deux dossiers n’a dépassé le stade des discussions internes. Tout dépendra aussi de la situation d’Eirik Horneland, dont l’avenir sur le banc stéphanois reste flou. Mais une chose est sûre : à Geoffroy-Guichard, le mercato d’hiver s’annonce déjà très animé.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Fragilité, irrégularité… le doute s’installe !

Mercato ASSE : Des noms circulent pour l’après Horneland

À voir

Ligue des Champions : Le PSG tombe de haut face au Bayern

Excellente nouvelle pour Saint-Etienne avant d’affronter l’ESTAC