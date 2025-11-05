PSG : Terrible nouvelle pour Achraf Hakimi !

Achraf Hakimi a quitté le Parc des Princes en larmes, soutenu par deux membres du staff médical. Touché à la cheville après un tacle violent de Luis Diaz, le latéral marocain du PSG pourrait être éloigné des terrains plus longtemps que prévu. Un coup dur pour Paris… et pour le Maroc à l’approche de la CAN.

PSG : Hakimi, un choc brutal et une inquiétude immédiate

Tout le Parc des Princes a retenu son souffle. À la 44e minute de ce PSG–Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi s’écroule après un tacle par derrière de Luis Diaz. Le latéral, en larmes, quitte la pelouse en boitant sévèrement. Selon L’Équipe, le premier diagnostic évoque une entorse de la cheville, avec une indisponibilité estimée entre trois et cinq semaines.

De quoi semer la panique à Paris, déjà privé d’Ousmane Dembélé, également blessé en première période. Pour Luis Enrique, la soirée vire au cauchemar : « On perd deux joueurs majeurs dans un match où tout se jouait à l’intensité », a-t-il soufflé après la rencontre, visiblement frustré.

Une CAN en danger pour le Maroc

Au-delà du PSG, c’est tout le Maroc qui tremble. À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la CAN à domicile (du 21 décembre au 18 janvier), Hakimi pourrait ne pas être remis à temps. Un scénario que personne ne veut envisager du côté des Lions de l’Atlas.

Vincent Kompany, entraîneur du Bayern, a tenté d’apaiser les tensions après le match : « Je ne pense pas que Luis Diaz voulait le blesser. C’est un geste mal maîtrisé, mais pas méchant. » Une déclaration qui peine à calmer la colère parisienne, tant le tacle semblait aussi inutile que dangereux.

Un verdict sans appel selon Laure Boulleau

Présente sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau a livré un constat inquiétant. « De ma petite expérience, cela ressemble à une entorse grave de la cheville. Je dirais 6 à 8 semaines. On ne le reverra pas avant la trêve », a-t-elle confié. De son côté, L’Equipe évoque une absence possible de 3 à 5 semaines.

Une analyse qui glace les supporters. Si ce diagnostic se confirme, Achraf Hakimi manquerait la fin de l’année 2025 et arriverait tout juste remis pour la CAN, voire trop court pour y participer. Terrible scénario pour l’un des hommes forts du PSG, symbole d’un Paris désormais orphelin de sa flèche marocaine.

