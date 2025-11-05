Mercato OM : Une arrivée surprise validée en direct !

L’OM est sur le point de conclure une arrivée aussi discrète qu’ambitieuse : Federico Balzaretti va rejoindre la direction sportive du club pour épauler Medhi Benatia. Un coup préparé dans l’ombre, mais déjà salué par plusieurs observateurs.

OM : Balzaretti débarque pour épauler Benatia

La direction sportive phocéenne s’étoffe. Medhi Benatia, en poste depuis plusieurs mois, voit arriver à ses côtés un profil d’expérience : Federico Balzaretti. L’ancien international italien, passé notamment par Palerme, la Juventus et la Roma, occupait jusqu’ici le poste de « loan manager » au sein du club romain. À Marseille, il aura un rôle clé dans la détection et le recrutement de jeunes talents.

Une nomination qui témoigne d’une volonté claire de l’Olympique de Marseille : renforcer son réseau européen et optimiser sa stratégie de transfert. L’arrivée de Balzaretti pourrait ainsi dynamiser un secteur longtemps critiqué pour son manque de vision à long terme.

Riolo encense une “encyclopédie du foot”

L’annonce n’a pas échappé à Daniel Riolo, toujours prompt à réagir sur les ondes de RMC Sport. Le journaliste a livré en direct son ressenti enthousiaste. « Balzaretti ? Il était assez étonnant pendant les soirées de Ligue des Champions qu’on a passées ensemble. Ce n’est pas parce que tu as été pro que tu as forcément une grande connaissance du foot, mais lui, il l’a. Sa connaissance de tous les joueurs en Europe était franchement impressionnante », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter, admiratif : « Le gars était une encyclopédie du moindre latéral droit au fin fond de l’Europe. Il vient pour ça à l’OM. Il vient comme directeur sportif adjoint, avec une équipe de scouts, pour trouver les futurs talents et les mettre à l’OM ». Un compliment qui en dit long sur la réputation de Balzaretti dans le milieu. Marseille, les supporters attendent désormais les premiers résultats de ce duo Benatia–Balzaretti, censé redonner au club une vraie force de frappe sur le marché des transferts.

